créateur de vidéos de mise à jour de fonctionnalités : Annoncez de nouvelles fonctionnalités sans effort
Rationalisez votre création vidéo pour les mises à jour en utilisant des Modèles & scènes dynamiques pour un impact instantané.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo énergique de 15 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les créateurs de contenu, qui démontre la facilité de "création vidéo" avec un "créateur de vidéos AI". Adoptez un style visuel vibrant et rapide avec une musique de fond tendance. Assurez-vous d'accessibilité et d'engagement en utilisant les "Sous-titres/captions" automatiques de HeyGen pour un large public défilant silencieusement dans les flux.
Produisez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes destinée aux passionnés de technologie, expliquant une mise à jour logicielle complexe avec une esthétique propre et professionnelle. Utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour délivrer le récit dans un ton autoritaire mais accessible, complété par des graphiques informatifs à l'écran et une musique de fond subtile, en veillant à ce que l'aspect "créateur de vidéos de mise à jour de fonctionnalités" soit mis en avant pour des vidéos professionnelles.
Créez une vidéo de communication interne directe de 20 secondes, idéale pour les professionnels occupés et les équipes internes, annonçant une amélioration mineure du "créateur de vidéos de mise à jour de fonctionnalités". Adoptez un style visuel moderne et direct avec une piste de fond d'entreprise. Transmettez efficacement le message en utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen à partir d'un script simple, assurant clarté et concision pour des mises à jour rapides de l'entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des annonces de fonctionnalités sur les réseaux sociaux.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour annoncer de nouvelles fonctionnalités et mises à jour sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.
Améliorez la formation et l'intégration des fonctionnalités.
Améliorez la compréhension et l'adoption des nouvelles fonctionnalités par les utilisateurs grâce à des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création vidéo pour les projets créatifs ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos professionnelles avec facilité, en utilisant des outils alimentés par l'AI comme les avatars AI et une bibliothèque multimédia diversifiée. Cela simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, le rendant parfait pour les vidéos sur les réseaux sociaux ou les mises à jour d'entreprise.
Puis-je utiliser les avatars AI et les fonctionnalités de synthèse vocale avec HeyGen ?
Oui, HeyGen propose des avatars AI avancés et des fonctionnalités robustes de synthèse vocale, vous permettant de générer des voix off convaincantes directement à partir de votre script. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos AI exceptionnel pour divers besoins de contenu.
Quels outils HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo professionnel et le branding ?
HeyGen fournit des outils complets pour des vidéos professionnelles, y compris des modèles personnalisables, des contrôles de branding pour les logos et les couleurs, et des sous-titres/captions automatiques. Cela garantit que votre contenu vidéo est soigné et s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
À quelle vitesse puis-je créer une vidéo de mise à jour de fonctionnalités en utilisant les outils AI de HeyGen ?
HeyGen est conçu pour l'efficacité, permettant une création rapide de vidéos de mise à jour de fonctionnalités grâce à son interface intuitive de glisser-déposer et ses outils alimentés par l'AI. Vous pouvez rapidement assembler des scènes et générer un contenu engageant sans expérience approfondie en montage.