Générateur de Vidéos de Mise à Jour de Fonctionnalités Sans Effort
Rationalisez vos mises à jour de fonctionnalités. Créez facilement des vidéos convaincantes et ajoutez votre marque personnalisée pour un message cohérent.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Une vidéo de démonstration de produit de 45 secondes, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs, devrait illustrer clairement la simplicité inégalée de générer du contenu professionnel en utilisant le "générateur de vidéos AI" de HeyGen. Avec une esthétique visuelle épurée et une voix off amicale et informative, la vidéo mettra en avant la facilité d'utilisation des "Modèles et scènes" pour créer des vidéos marketing convaincantes qui expliquent sans effort les nouvelles fonctionnalités.
Révolutionnez vos "vidéos pour les réseaux sociaux" dans une vidéo explicative rapide de 15 secondes conçue pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu. Cette vidéo tendance, utilisant des transitions dynamiques et une musique de fond engageante, montrera comment les "Agents Vidéo AI" de HeyGen permettent un déploiement rapide d'"avatars AI" personnalisables et de "Sous-titres/captions" automatiques pour maximiser l'engagement du public sur toutes les plateformes.
Pour les créateurs en herbe confrontés à des "blocages créatifs" et les nouveaux utilisateurs, une vidéo d'instruction rassurante de 60 secondes démontre la véritable puissance de la fonctionnalité "texte en vidéo" de HeyGen. Présentée avec un style visuel inspirant et une musique de fond apaisante, la vidéo expliquera méthodiquement le processus de génération d'une vidéo entière à partir d'un simple script, en soulignant la facilité d'incorporer des visuels riches de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour donner vie à n'importe quelle histoire.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Annoncer des Fonctionnalités de Produit.
Générez facilement des vidéos convaincantes pour les annonces de nouvelles fonctionnalités et les mises à jour de produits, atteignant efficacement votre audience.
Partager des Mises à Jour sur les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et des clips courts en quelques minutes pour mettre en avant de nouvelles fonctionnalités et tenir votre audience informée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentée par l'AI ?
HeyGen révolutionne la production vidéo en permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos de haute qualité avec des avatars AI réalistes. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de médias simplifient l'ensemble du processus de création, rendant la génération de vidéos AI sophistiquées accessible à tous.
Quels types de vidéos puis-je créer avec HeyGen pour mon entreprise ?
HeyGen permet aux entreprises de produire une large gamme de contenus, y compris des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux, des vidéos explicatives informatives et des vidéos de démonstration de produits convaincantes. Vous pouvez utiliser ses modèles de vidéos personnalisables et ses contrôles de marque pour vous assurer que chaque vidéo marketing est en accord avec l'identité de votre marque.
HeyGen peut-il m'aider à générer des voix off professionnelles et des sous-titres ?
Absolument, HeyGen offre des capacités robustes de génération de voix off pour ajouter un audio professionnel à vos vidéos. Il fournit également des sous-titres automatiques, améliorant l'accessibilité et la portée, et inclut même un générateur de script AI pour vous aider à démarrer votre création de contenu.
Comment HeyGen peut-il aider à visualiser de nouvelles idées et à prototyper rapidement ?
HeyGen sert d'excellent générateur de vidéos de mise à jour de fonctionnalités, vous permettant de visualiser rapidement vos idées et de vous engager dans un prototypage rapide. Ses styles divers, ses modèles de vidéos étendus et son soutien pour les séquences b-roll permettent aux utilisateurs de créer des récits convaincants et d'explorer des concepts créatifs efficacement.