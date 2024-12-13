Générateur de vidéos de lancement de fonctionnalités : Lancements de produits rapides et engageants

Créez instantanément des vidéos de lancement de produit convaincantes en utilisant notre générateur de vidéos AI et la transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour un rendu de qualité studio.

Créez une vidéo de lancement de fonctionnalité de 30 secondes à fort impact pour les professionnels de la tech occupés, mettant en avant un nouvel outil avec des visuels animés élégants et une voix off dynamique et enthousiaste. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement un contenu marketing convaincant, en utilisant ses outils alimentés par l'IA pour une production rapide et une génération professionnelle de voix off.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de démonstration et de présentation de 1 minute ciblant les développeurs de logiciels, expliquant une mise à jour complexe du produit avec des enregistrements d'écran détaillés et une présentation calme et autoritaire. Utilisez un avatar AI pour présenter clairement les informations techniques, complété par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, et améliorez les visuels avec des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, facilitant une mise à l'échelle rentable.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de lancement de produit stratégique de 45 secondes pour les équipes de marketing produit internes, en mettant l'accent sur l'impact du marché de la nouvelle fonctionnalité. Le style visuel doit être professionnel et utiliser des graphiques modernes et épurés pour transmettre les indicateurs clés, accompagné d'une voix off confiante et persuasive. Utilisez les modèles de vidéo et les scènes de HeyGen pour une création rapide et adaptez facilement la vidéo pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, idéal pour créer des vidéos de lancement de produit de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo 'pro-tip' concise de 15 secondes pour les utilisateurs expérimentés existants, démontrant un joyau caché dans la nouvelle fonctionnalité. L'approche visuelle doit être dynamique avec des coupes rapides et des textes clairs à l'écran, soutenue par une piste de fond énergique et une voix off amicale et engageante. Exploitez les outils alimentés par l'IA de HeyGen, en particulier ses fonctionnalités de transformation du texte en vidéo à partir d'un script et de génération de voix off, pour créer efficacement des vidéos qui résonnent avec ce public engagé.
Comment fonctionne le générateur de vidéos de lancement de fonctionnalités

Produisez rapidement des vidéos de lancement de fonctionnalités convaincantes avec des outils alimentés par l'IA, assurant une communication claire et une présentation professionnelle pour vos mises à jour de produit.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par coller vos notes de lancement de fonctionnalité ou un script détaillé dans la plateforme. Notre capacité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script convertira votre texte en contenu vidéo engageant, prêt pour la production.
2
Step 2
Sélectionnez un modèle et un avatar
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Ensuite, sélectionnez un avatar AI pour narrer les avantages de votre fonctionnalité, en utilisant nos modèles et scènes pour créer le cadre parfait.
3
Step 3
Ajoutez une voix off et du branding
Améliorez votre vidéo avec une génération professionnelle de voix off pour articuler clairement votre message. Appliquez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour maintenir une identité cohérente.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes. Utilisez les fonctionnalités de planification et de publication automatique pour distribuer facilement votre vidéo de lancement de fonctionnalité de haute qualité.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en valeur les nouvelles fonctionnalités et la valeur du produit

Mettez en valeur efficacement les nouvelles fonctionnalités de produit avec des vidéos AI engageantes, illustrant leurs avantages et leur proposition de valeur.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de qualité studio en utilisant l'IA ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA pour transformer des scripts textuels en rendus professionnels de qualité studio. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses nombreux modèles de vidéos simplifient le processus de génération de vidéos, rendant la création de contenu marketing de haute qualité accessible à tous.

Puis-je personnaliser les vidéos et gérer des tâches d'édition complexes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des capacités d'édition vidéo robustes, vous permettant d'incorporer des avatars personnalisés, de télécharger vos propres ressources multimédias et d'ajouter facilement des sous-titres. Vous pouvez affiner chaque détail, y compris la suppression des arrière-plans vidéo, pour créer des vidéos marketing de haute qualité efficacement.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour un flux de travail vidéo efficace ?

HeyGen fournit des outils puissants alimentés par l'IA pour un flux de travail simplifié, y compris la planification et la publication automatique sur diverses plateformes. Vous pouvez exporter vos vidéos de haute qualité dans des formats standard comme le fichier MP4 et utiliser le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour répondre à divers besoins de distribution, assurant une fonctionnalité transparente sur plusieurs appareils.

Quelle est la polyvalence de HeyGen pour générer diverses vidéos de produit et de marketing ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI complet, idéal pour créer divers contenus tels que des vidéos de lancement de fonctionnalités, des vidéos de lancement de produit et des vidéos de démonstration et de présentation. Ses capacités vous permettent de produire rapidement et à grande échelle un contenu marketing percutant, comme des générateurs de vidéos de produit.

