créateur de vidéos de mise à jour des fonctionnalités : Annoncez Vos Innovations
Transformez vos annonces de fonctionnalités avec des avatars IA qui s'adressent directement à votre public, rendant chaque mise à jour claire et captivante.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez créer une vidéo produit vibrante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, conçue pour mettre en avant la création sans effort de vidéos attrayantes pour les réseaux sociaux. Visuellement, visez une esthétique moderne et épurée avec un ton audio amical et un texte à l'écran bien visible. Cette vidéo doit démontrer puissamment l'utilité des modèles et scènes préconçus pour une génération rapide de contenu et un redimensionnement efficace des formats pour diverses plateformes.
Développez une vidéo tutorielle perspicace de 60 secondes destinée directement aux créateurs de contenu et aux éducateurs, illustrant précisément comment exploiter les nouvelles fonctionnalités pour produire des vidéos explicatives efficaces. Employez un style visuel engageant, étape par étape, avec des tons chaleureux et un audio clair, enrichi par des transitions de scène dynamiques. Guidez les spectateurs à travers la transformation du texte en vidéo à partir d'un script sans effort, en intégrant divers éléments de la bibliothèque multimédia/stock pour créer des guides informatifs et soignés.
Concevez une vidéo d'annonce de mise à jour produit élégante de 45 secondes qui s'adresse directement aux chefs de produit et aux utilisateurs d'entreprise, en se concentrant sur l'impact significatif des améliorations récentes de la plateforme. La narration visuelle doit être professionnelle et autoritaire, avec un avatar IA confiant et des animations subtiles et informatives. Cette vidéo doit articuler clairement le contrôle précis offert par la génération de voix off pour les annonces multilingues et l'intégration transparente de sous-titres/captions automatiques pour une accessibilité mondiale.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux pour les annonces de produits.
Créez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin d'annoncer de nouvelles fonctionnalités et mises à jour de produits à un public plus large, augmentant la visibilité et l'enthousiasme.
Créez des publicités vidéo performantes pour les mises à jour de fonctionnalités.
Produisez des publicités vidéo convaincantes en quelques minutes pour promouvoir efficacement de nouvelles fonctionnalités, attirant plus d'utilisateurs et accélérant l'adoption.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos produit ?
HeyGen révolutionne la création de vidéos produit en vous permettant de générer du contenu engageant grâce à la création vidéo alimentée par l'IA. Utilisez nos divers avatars IA et modèles professionnels pour produire rapidement des vidéos de démonstration produit et des vidéos explicatives captivantes.
Quels types de vidéos puis-je créer avec le créateur de vidéos IA de HeyGen ?
Le créateur de vidéos IA de HeyGen vous permet de produire une large gamme de contenus, des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux aux vidéos tutoriels détaillées. Avec notre éditeur intuitif par glisser-déposer et nos capacités de texte en vidéo, créer des vidéos de haute qualité est efficace et simple.
HeyGen propose-t-il des voix off IA et des sous-titres automatiques pour les vidéos ?
Oui, HeyGen offre une génération robuste de voix off IA et des sous-titres automatiques pour améliorer votre contenu vidéo. Notre éditeur vidéo avancé intègre ces fonctionnalités de manière transparente, garantissant que vos messages sont clairs et accessibles à un public plus large.
Puis-je personnaliser l'apparence de ma marque dans les vidéos créées avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans vos vidéos. Profitez de nos modèles professionnels et de notre éditeur vidéo avancé pour maintenir une image de marque cohérente et soignée sur tous vos actifs vidéo.