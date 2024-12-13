Générateur de Vidéos AI pour Formations & Lancements de Produits
Automatisez des vidéos de formation engageantes et des lancements de produits avec des avatars AI dynamiques qui captivent votre audience.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation de 45 secondes pour les équipes L&D, spécifiquement pour l'intégration des employés, présentant une nouvelle mise à jour logicielle à l'échelle de l'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et accessible, incorporant des modèles et des scènes préconçus pour une création rapide. Assurez-vous que l'audio est clair et amical, et incluez des sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité, démontrant HeyGen comme un créateur de vidéos de formation AI efficace.
Produisez une vidéo de formation informative de 30 secondes pour les équipes internes sur une amélioration mineure d'un processus technique, en tirant parti des capacités d'un générateur de vidéos de formation. Le style visuel doit être direct et clair, utilisant des médias pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer les points clés. Une génération de voix off précise doit guider les spectateurs à travers la mise à jour, montrant comment automatiser la production vidéo pour les communications de routine.
Créez une vidéo percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, offrant un conseil rapide sur la maximisation de la productivité en utilisant une nouvelle fonction d'application. Le style visuel doit être lumineux, énergique et optimisé pour la visualisation mobile, démontrant le redimensionnement des proportions et les exports de HeyGen pour diverses plateformes. Une voix off AI engageante et rapide doit compléter les visuels, faisant de cela un excellent exemple de production de générateur de vidéo AI de courte durée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI.
Améliorez vos vidéos de formation sur le lancement de fonctionnalités avec l'AI pour assurer un engagement plus élevé et une meilleure rétention des nouvelles connaissances produit parmi les employés.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Générez rapidement des vidéos de formation diversifiées pour de nouvelles fonctionnalités et produits, en élargissant votre contenu éducatif à un public mondial avec facilité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de lancement de produit convaincantes ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI conçu pour créer des vidéos de produit engageantes. Exploitez les Avatars AI, les modèles de vidéos personnalisables et la fonctionnalité de script-à-vidéo pour produire des vidéos marketing cinématographiques avec une haute valeur de production qui sont visuellement captivantes.
Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour les vidéos HeyGen ?
HeyGen offre de vastes options de personnalisation, y compris des Avatars AI, des graphiques dynamiques et une large sélection de modèles de vidéos. Les utilisateurs peuvent adapter leur production visuelle pour créer un contenu visuellement captivant et unique pour diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos marketing cinématographiques ?
Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos marketing cinématographiques avec un rendu photoréaliste et une haute valeur de production. Sa plateforme alimentée par l'AI permet de créer un contenu visuellement captivant, parfait pour les publicités de produits et les campagnes sur les réseaux sociaux.
Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo pour le contenu créatif ?
HeyGen simplifie la production vidéo en automatisant une grande partie du processus créatif, de la génération de script-à-vidéo à la voix off AI et aux sous-titres. Son interface conviviale et ses outils de création vidéo étendus permettent aux créateurs de contenu de produire des vidéos de haute qualité efficacement.