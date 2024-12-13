Générateur de Vidéos AI pour Formations & Lancements de Produits

Automatisez des vidéos de formation engageantes et des lancements de produits avec des avatars AI dynamiques qui captivent votre audience.

527/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 45 secondes pour les équipes L&D, spécifiquement pour l'intégration des employés, présentant une nouvelle mise à jour logicielle à l'échelle de l'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et accessible, incorporant des modèles et des scènes préconçus pour une création rapide. Assurez-vous que l'audio est clair et amical, et incluez des sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité, démontrant HeyGen comme un créateur de vidéos de formation AI efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation informative de 30 secondes pour les équipes internes sur une amélioration mineure d'un processus technique, en tirant parti des capacités d'un générateur de vidéos de formation. Le style visuel doit être direct et clair, utilisant des médias pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer les points clés. Une génération de voix off précise doit guider les spectateurs à travers la mise à jour, montrant comment automatiser la production vidéo pour les communications de routine.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, offrant un conseil rapide sur la maximisation de la productivité en utilisant une nouvelle fonction d'application. Le style visuel doit être lumineux, énergique et optimisé pour la visualisation mobile, démontrant le redimensionnement des proportions et les exports de HeyGen pour diverses plateformes. Une voix off AI engageante et rapide doit compléter les visuels, faisant de cela un excellent exemple de production de générateur de vidéo AI de courte durée.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation pour le Lancement de Fonctionnalités

Créez facilement des vidéos de formation engageantes et informatives pour vos dernières fonctionnalités de produit, assurant que votre équipe est toujours à jour et compétente.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par coller ou taper votre script de formation pour expliquer votre nouvelle fonctionnalité. Notre plateforme utilise ce texte pour une génération de texte-à-vidéo fluide.
2
Step 2
Sélectionnez votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour narrer votre formation de lancement de fonctionnalité. Vous pouvez également personnaliser les scènes et les arrière-plans pour convenir à votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels & Branding
Améliorez votre vidéo avec des images ou vidéos pertinentes. Appliquez vos contrôles de Branding, y compris le logo et les couleurs, pour maintenir la cohérence avec les directives de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo de Formation
Revoyez votre vidéo de formation, effectuez les derniers ajustements, puis exportez-la dans le format optimal en utilisant notre redimensionnement des proportions et exports pour un partage facile.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite client avec des vidéos AI engageantes

.

Illustrez l'impact réel des nouvelles fonctionnalités en générant des vidéos de réussite client convaincantes qui mettent en avant les applications pratiques et les avantages.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de lancement de produit convaincantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI conçu pour créer des vidéos de produit engageantes. Exploitez les Avatars AI, les modèles de vidéos personnalisables et la fonctionnalité de script-à-vidéo pour produire des vidéos marketing cinématographiques avec une haute valeur de production qui sont visuellement captivantes.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour les vidéos HeyGen ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation, y compris des Avatars AI, des graphiques dynamiques et une large sélection de modèles de vidéos. Les utilisateurs peuvent adapter leur production visuelle pour créer un contenu visuellement captivant et unique pour diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos marketing cinématographiques ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos marketing cinématographiques avec un rendu photoréaliste et une haute valeur de production. Sa plateforme alimentée par l'AI permet de créer un contenu visuellement captivant, parfait pour les publicités de produits et les campagnes sur les réseaux sociaux.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo pour le contenu créatif ?

HeyGen simplifie la production vidéo en automatisant une grande partie du processus créatif, de la génération de script-à-vidéo à la voix off AI et aux sous-titres. Son interface conviviale et ses outils de création vidéo étendus permettent aux créateurs de contenu de produire des vidéos de haute qualité efficacement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo