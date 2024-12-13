Créateur de Vidéos : Créez des Vidéos Engagantes avec la Puissance de l'AI

Produisez sans effort des vidéos explicatives époustouflantes et plus encore, grâce à nos avatars AI et divers modèles.

Créez une vidéo explicative vibrante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de lancer de nouveaux produits. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des éléments animés engageants et une musique de fond entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les principaux avantages, rendant le processus de création accessible même sans talent à l'écran.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo animée captivante de 45 secondes pour les agences créatives, illustrant les possibilités innovantes de narration. Cette vidéo doit avoir un style visuel dynamique et cinématographique avec des couleurs riches et une musique dramatique et inspirante. Exploitez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour tisser des visuels convaincants qui élèvent les récits de marque.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de formation nette de 60 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux départements RH, simplifiant les mises à jour complexes de communication interne. L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, utilisant une iconographie claire et une voix off calme et autoritaire. Assurez-vous que toutes les informations clés sont renforcées avec les sous-titres automatiques de HeyGen pour une accessibilité et une compréhension maximales.
Exemple de Prompt 3
Créez une courte vidéo percutante de 15 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux cherchant à annoncer des conseils quotidiens rapides. Adoptez un style visuel tendance et rapide avec des superpositions de texte audacieuses et une musique de fond énergique et entraînante. Utilisez la fonction de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen pour adapter facilement le contenu à diverses plateformes sociales.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation de Fonctionnalités

Créez sans effort des vidéos de présentation de fonctionnalités professionnelles en utilisant des outils propulsés par l'AI, du script à l'image époustouflante en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Commencez avec un Modèle
Commencez par rédiger votre script vidéo, en utilisant la capacité de texte à vidéo de HeyGen, ou sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles professionnels pour lancer instantanément votre projet.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix Off
Sélectionnez un avatar AI qui représente le mieux votre marque, puis générez des voix off engageantes pour narrer votre présentation de fonctionnalités avec notre génération vocale avancée.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Incorporez des médias stock pertinents de notre vaste bibliothèque ou vos propres téléchargements, et appliquez des contrôles de branding comme les logos et les couleurs pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Ajoutez facilement des sous-titres et ajustez les formats d'image pour différentes plateformes, puis exportez votre vidéo de présentation de fonctionnalités de haute qualité pour un partage sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos de Mise en Avant sur les Réseaux Sociaux

.

Créez rapidement des vidéos courtes et engageantes pour les réseaux sociaux afin de présenter de nouvelles fonctionnalités et mises à jour à votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets vidéo créatifs ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos animées et explicatives époustouflantes, propulsées par l'AI. Profitez d'une large gamme de modèles et de styles vidéo divers pour donner vie à votre vision créative efficacement, vous positionnant comme un créateur de vidéos compétent.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour la personnalisation vidéo ?

HeyGen propose un éditeur puissant de glisser-déposer avec de nombreuses options de personnalisation, y compris des styles et images personnalisés, une riche bibliothèque de médias stock, et des voix off intégrées. Ajoutez facilement du texte, des sous-titres et des animations pour concevoir votre vidéo comme un pro.

HeyGen peut-il générer des avatars AI dynamiques et des scripts pour les vidéos ?

Oui, HeyGen propose des avatars AI de pointe qui donnent vie à vos vidéos, ainsi qu'une génération intelligente de scripts. Cette capacité de texte à vidéo vous permet de transformer vos idées écrites en contenu vidéo captivant efficacement grâce à la création vidéo propulsée par l'AI.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo ?

HeyGen simplifie la production vidéo grâce à son interface conviviale et sa vaste bibliothèque de modèles, vous permettant de créer des vidéos rapidement. Générez du contenu vidéo de haute qualité à partir d'une invite efficacement, vous rendant un créateur de vidéos productif sans avoir besoin d'un studio d'enregistrement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo