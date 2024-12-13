Créateur de Vidéos de Lancement de Produit : Créez des Vidéos Explicatives Impactantes
Produisez rapidement des vidéos de lancement de produit professionnelles en utilisant des modèles & scènes dynamiques pour un impact maximal.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Découvrez comment créer une vidéo de démonstration de produit de 90 secondes pour les chefs de produit et les développeurs de logiciels, expliquant clairement des fonctionnalités complexes avec un style audio moderne, éducatif et calme. Cette vidéo doit utiliser les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations et utiliser la génération de voix off pour une narration claire et cohérente, rendant les vidéos de démonstration de produit très engageantes et informatives en incorporant des voix off AI.
Produisez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs en ligne, en mettant l'accent sur l'accessibilité et l'engagement. Le style visuel doit être vibrant et dynamique avec un accent sur le texte à l'écran, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement du contenu et en ajoutant automatiquement des sous-titres AI précis pour assurer une large portée du public pour ces vidéos explicatives cruciales.
Imaginez une vidéo de formation technique de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise et les équipes de support, nécessitant un style détaillé, instructif et visuellement clair avec des visuels étape par étape. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des séquences B-roll et des graphiques pertinents, tout en mettant également en avant les options de personnalisation disponibles dans les Modèles & scènes pour aligner parfaitement la formation avec les directives spécifiques de la marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités de Lancement Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo AI captivantes pour annoncer et promouvoir efficacement vos nouvelles fonctionnalités, suscitant un intérêt immédiat et des conversions.
Développez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux afin de diffuser la sensibilisation et d'expliquer les nouvelles fonctionnalités, garantissant une large portée et un engagement du public pour votre lancement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de lancement de produit ?
HeyGen révolutionne le processus de création de vidéos de lancement de produit en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script. Cela permet aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos de produit AI professionnelles sans avoir besoin d'outils de production vidéo traditionnels complexes, faisant de HeyGen un créateur de vidéos de lancement de produit efficace.
Quelles options de personnalisation sont disponibles dans l'éditeur vidéo de HeyGen ?
HeyGen offre de vastes options de personnalisation dans son éditeur intuitif par glisser-déposer, vous permettant d'adapter chaque aspect de vos vidéos de démonstration de produit. Vous pouvez ajuster les contrôles de marque, intégrer des enregistrements d'écran et choisir parmi divers modèles vidéo pour obtenir l'esthétique souhaitée pour toutes les vidéos explicatives.
HeyGen peut-il générer automatiquement des voix off AI et des sous-titres pour mes vidéos ?
Oui, HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour la génération automatique de voix off et de sous-titres AI, améliorant considérablement vos vidéos de produit. Ces outils AI intégrés garantissent que votre contenu est accessible et professionnel, atteignant efficacement un public plus large.
Quels formats de fichier HeyGen propose-t-il pour l'exportation vidéo ?
HeyGen vous permet d'exporter vos vidéos de produit AI finies sous forme de fichier MP4 en haute résolution, garantissant une qualité professionnelle pour divers canaux de distribution. Sa polyvalence facilite le partage sur les réseaux sociaux et l'intégration dans les vidéos de démonstration de produit.