Créateur de Vidéos de Lancement de Produit : Créez des Vidéos Explicatives Impactantes

Produisez rapidement des vidéos de lancement de produit professionnelles en utilisant des modèles & scènes dynamiques pour un impact maximal.

Concevez une vidéo promotionnelle d'une minute ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, montrant à quel point il est facile de créer des vidéos de lancement de produit professionnelles grâce à l'interface intuitive de HeyGen. Le style visuel doit être épuré, professionnel et dynamique, avec des infographies animées mettant en avant la facilité d'utilisation avec des Modèles & scènes préconstruits, pour finalement exporter un fichier MP4 en haute résolution.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Découvrez comment créer une vidéo de démonstration de produit de 90 secondes pour les chefs de produit et les développeurs de logiciels, expliquant clairement des fonctionnalités complexes avec un style audio moderne, éducatif et calme. Cette vidéo doit utiliser les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations et utiliser la génération de voix off pour une narration claire et cohérente, rendant les vidéos de démonstration de produit très engageantes et informatives en incorporant des voix off AI.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs en ligne, en mettant l'accent sur l'accessibilité et l'engagement. Le style visuel doit être vibrant et dynamique avec un accent sur le texte à l'écran, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement du contenu et en ajoutant automatiquement des sous-titres AI précis pour assurer une large portée du public pour ces vidéos explicatives cruciales.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de formation technique de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise et les équipes de support, nécessitant un style détaillé, instructif et visuellement clair avec des visuels étape par étape. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des séquences B-roll et des graphiques pertinents, tout en mettant également en avant les options de personnalisation disponibles dans les Modèles & scènes pour aligner parfaitement la formation avec les directives spécifiques de la marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Lancement de Fonctionnalités

Créez facilement des vidéos de lancement de fonctionnalités captivantes avec AI. Suivez ces étapes simples pour annoncer votre produit, engager votre audience et susciter l'enthousiasme.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Lancez votre vidéo de lancement de produit en choisissant parmi une variété de "modèles vidéo" professionnels, ou convertissez facilement votre script en vidéo grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu avec AI
Donnez vie à votre vision en personnalisant votre vidéo. Ajoutez une narration engageante avec des voix off AI et enrichissez vos "vidéos de produit AI" avec des visuels et du texte dynamiques.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Assurez-vous que votre vidéo reflète l'identité de votre marque. Utilisez nos contrôles de marque pour intégrer harmonieusement votre logo, vos couleurs et d'autres "options de personnalisation" tout au long de votre vidéo de lancement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Lancement
Une fois perfectionnée, générez votre vidéo avec notre fonctionnalité de redimensionnement & exportation des ratios d'aspect. Téléchargez votre fichier de haute qualité, prêt à être partagé sur les "réseaux sociaux" et à captiver votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Intégration et la Formation aux Fonctionnalités

.

Améliorez la compréhension des nouvelles fonctionnalités par les utilisateurs et les équipes internes avec des vidéos de formation engageantes alimentées par AI, garantissant une adoption fluide et une rétention élevée.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de lancement de produit ?

HeyGen révolutionne le processus de création de vidéos de lancement de produit en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script. Cela permet aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos de produit AI professionnelles sans avoir besoin d'outils de production vidéo traditionnels complexes, faisant de HeyGen un créateur de vidéos de lancement de produit efficace.

Quelles options de personnalisation sont disponibles dans l'éditeur vidéo de HeyGen ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation dans son éditeur intuitif par glisser-déposer, vous permettant d'adapter chaque aspect de vos vidéos de démonstration de produit. Vous pouvez ajuster les contrôles de marque, intégrer des enregistrements d'écran et choisir parmi divers modèles vidéo pour obtenir l'esthétique souhaitée pour toutes les vidéos explicatives.

HeyGen peut-il générer automatiquement des voix off AI et des sous-titres pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour la génération automatique de voix off et de sous-titres AI, améliorant considérablement vos vidéos de produit. Ces outils AI intégrés garantissent que votre contenu est accessible et professionnel, atteignant efficacement un public plus large.

Quels formats de fichier HeyGen propose-t-il pour l'exportation vidéo ?

HeyGen vous permet d'exporter vos vidéos de produit AI finies sous forme de fichier MP4 en haute résolution, garantissant une qualité professionnelle pour divers canaux de distribution. Sa polyvalence facilite le partage sur les réseaux sociaux et l'intégration dans les vidéos de démonstration de produit.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo