Générateur de Lancement de Fonctionnalités : Créez des Annonces de Produit Engagantes

Générez rapidement du contenu captivant avec notre outil alimenté par l'AI, utilisant le texte-à-vidéo à partir de script pour gagner du temps et simplifier votre lancement.

Êtes-vous un Chef de Produit ou membre d'une Équipe Marketing cherchant à générer du contenu captivant pour votre prochain lancement ? Cette vidéo de 30 secondes, avec des visuels dynamiques et une musique entraînante, démontre comment notre générateur de lancement de fonctionnalités peut rapidement transformer votre script en une vidéo engageante grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, vous aidant à créer des idées promotionnelles convaincantes sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les Propriétaires de Petites Entreprises et Entrepreneurs peuvent enfin gagner du temps en créant des annonces percutantes avec notre générateur de lancement de produit AI. Cette vidéo de 45 secondes, présentée avec une voix off amicale et professionnelle et des graphismes épurés, montre à quel point il est facile d'utiliser les avatars AI de HeyGen pour produire du contenu engageant pour vos dévoilements de produits, rendant les tâches complexes simples et efficaces.
Exemple de Prompt 2
Spécialistes du Marketing et Créateurs de Contenu, découvrez comment automatiser votre génération de contenu GTM et explorez diverses idées promotionnelles avec cette vidéo de 60 secondes. Employant un style visuel informatif et élégant avec une démonstration d'interface utilisateur moderne, elle met en avant comment notre Générateur de Lancement de Produit fonctionne parfaitement avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour livrer des ressources de lancement polies et complètes.
Exemple de Prompt 3
Pour les Startups et Stagiaires en Marketing, lancer une nouvelle fonctionnalité ne doit pas coûter cher ni consommer des heures interminables. Cette vidéo énergique de 30 secondes, remplie de visuels éclatants et d'étapes faciles à suivre, montre comment notre outil gratuit alimenté par l'AI vous aide à générer du contenu engageant en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen, garantissant que vos messages soient à la fois attrayants et économiques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de lancement de fonctionnalités

Générez instantanément des plans de lancement de produit convaincants, du contenu marketing et des idées promotionnelles avec notre outil alimenté par l'AI, vous faisant gagner un temps et des efforts précieux.

1
Step 1
Sélectionnez les Détails de Votre Lancement
Commencez par fournir des informations clés sur votre nouvelle fonctionnalité ou produit. Notre générateur de lancement de produit AI utilise ces données pour comprendre vos besoins.
2
Step 2
Choisissez les Sorties de Contenu
Déterminez le type de contenu dont vous avez besoin, comme un email d'annonce de lancement, des publications sur les réseaux sociaux ou un script vidéo. Notre Générateur de Contenu GTM Automatisé adaptera la sortie.
3
Step 3
Créez un Contenu Captivant
D'un simple clic, notre agent alimenté par l'AI générera un contenu engageant et captivant basé sur vos spécifications, prêt à être examiné.
4
Step 4
Exportez Votre Plan
Téléchargez votre plan de lancement de fonctionnalité complet, vos idées promotionnelles ou vos actifs de contenu. Cet outil alimenté par l'AI simplifie votre flux de travail pour gagner du temps.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation Interne sur les Fonctionnalités

Développez des vidéos de formation engageantes et efficaces pour garantir que votre équipe comprenne et puisse soutenir les nouvelles fonctionnalités.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer le contenu de mon lancement de produit ?

L'outil alimenté par l'AI de HeyGen vous permet de générer du contenu engageant pour votre lancement de produit, transformant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off. Cela aide à créer un contenu captivant qui attire véritablement l'attention.

Le Générateur de Lancement de Produit AI de HeyGen permet-il de gagner du temps dans la création de vidéos ?

Absolument, HeyGen simplifie considérablement le processus de création de vidéos pour votre plan de lancement de produit. Son interface intuitive et ses capacités de texte-à-vidéo vous aident à générer des idées et des vidéos promotionnelles rapidement, économisant un temps précieux.

HeyGen peut-il automatiser la génération de contenu GTM pour de nouvelles fonctionnalités ?

Oui, HeyGen agit comme un Générateur de Contenu GTM Automatisé, vous permettant de produire rapidement des vidéos pour votre lancement de fonctionnalité. Vous pouvez utiliser des modèles et des contrôles de marque pour garantir une sortie cohérente et professionnelle pour tous vos besoins de mise sur le marché.

Quels actifs créatifs HeyGen peut-il générer pour des idées promotionnelles ?

HeyGen vous permet de générer divers actifs créatifs, des vidéos alimentées par l'AI pour les annonces de lancement à du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Utilisez des avatars AI et un branding personnalisé pour créer des idées promotionnelles très efficaces qui résonnent avec votre audience.

