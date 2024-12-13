créateur de vidéos publicitaires pour le lancement de fonctionnalités : Créez des promos époustouflantes

Créez sans effort des vidéos publicitaires captivantes pour le lancement de fonctionnalités. Transformez votre script en visuels engageants grâce au Text-to-video pour une croissance rapide de la marque.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une agence de marketing ayant besoin d'augmenter rapidement sa production créative de publicités vidéo pour divers clients. Cette vidéo de 45 secondes sera rapide et professionnelle, démontrant comment les Templates & scenes de HeyGen et les avatars AI, combinés avec le redimensionnement et l'exportation au format Aspect-ratio, permettent aux spécialistes du marketing de performance de générer efficacement de nombreuses variantes de vidéos pour les plateformes de médias sociaux. L'audio sera net et confiant, correspondant à l'esthétique professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Comment les entreprises de commerce électronique peuvent-elles améliorer la notoriété de leur marque avec des vidéos courtes captivantes ? Développez un clip percutant de 15 secondes qui, avec des esthétiques de médias sociaux lumineuses et tendance et une musique de fond engageante, illustre à quel point il est simple de créer du contenu captivant en utilisant les avatars AI de HeyGen et les Sous-titres/captions automatiques. La voix off, générée par des voix AI, mettra rapidement en avant un avantage clé du produit.
Exemple de Prompt 3
Un chef de produit vise à dévoiler sa dernière innovation avec une vidéo de lancement de produit percutante. Cette vidéo de 60 secondes, soignée et explicative, présenterait méticuleusement les caractéristiques de la nouvelle offre à travers des visuels nets issus de la bibliothèque de médias/stock support, complétés par une voix off autoritaire générée à l'aide du Text-to-video à partir d'un script, garantissant que chaque détail est transmis efficacement pour renforcer la notoriété de la marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos publicitaires pour le lancement de fonctionnalités

Créez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour vos nouvelles fonctionnalités, captant l'attention du public et stimulant l'engagement avec des outils intuitifs.

1
Step 1
Choisissez un modèle
Sélectionnez parmi une variété de "modèles vidéo" conçus professionnellement pour lancer votre processus de création de publicité pour le lancement de fonctionnalités.
2
Step 2
Créez votre script
Écrivez ou collez votre script publicitaire et utilisez les "voix AI" avancées pour générer une narration naturelle pour votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des améliorations visuelles
Incorporez des "animations" dynamiques et des médias riches de notre bibliothèque pour mettre en valeur les avantages et les points de vente clés de votre fonctionnalité.
4
Step 4
Exportez et partagez
Optimisez votre publicité pour diverses plateformes en exportant dans des formats adaptés pour les "vidéos courtes" et les canaux de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des histoires clients convaincantes

Développez des vidéos AI engageantes pour présenter le succès des clients, renforçant la confiance et la crédibilité pour vos nouvelles fonctionnalités ou produits.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos publicitaires de lancement de fonctionnalités ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos publicitaires captivantes pour le lancement de fonctionnalités en utilisant des avatars AI et une bibliothèque complète de modèles vidéo. Notre plateforme simplifie la production de créations publicitaires vidéo de haute qualité et engageantes, garantissant que votre vidéo de lancement de produit se démarque.

Est-il possible de personnaliser entièrement les publicités vidéo dans HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant de personnaliser instantanément vos publicités vidéo avec les couleurs, logos et polices spécifiques à votre marque. Cela garantit que toutes vos créations publicitaires vidéo renforcent constamment la notoriété de la marque à travers chaque campagne.

Quelles fonctionnalités avancées d'AI HeyGen propose-t-il pour créer des publicités vidéo percutantes ?

HeyGen utilise des avatars AI de pointe et des voix AI réalistes pour générer des publicités vidéo dynamiques et percutantes à partir de scripts text-to-video. Ces fonctionnalités permettent une création rapide de publicités, soutiennent diverses variantes de vidéos et facilitent la localisation de contenu pour une portée plus large.

HeyGen prend-il en charge la création de formats divers de publicités vidéo pour les réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen est optimisé pour produire des publicités vidéo prêtes à être diffusées et des vidéos courtes adaptables pour diverses plateformes de médias sociaux. Avec des outils d'édition intuitifs et le redimensionnement au format aspect-ratio, vous pouvez créer et exporter sans effort plusieurs variantes de vidéos pour Instagram, TikTok ou YouTube.

