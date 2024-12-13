créateur de vidéos publicitaires pour le lancement de fonctionnalités : Créez des promos époustouflantes
Créez sans effort des vidéos publicitaires captivantes pour le lancement de fonctionnalités. Transformez votre script en visuels engageants grâce au Text-to-video pour une croissance rapide de la marque.
Imaginez une agence de marketing ayant besoin d'augmenter rapidement sa production créative de publicités vidéo pour divers clients. Cette vidéo de 45 secondes sera rapide et professionnelle, démontrant comment les Templates & scenes de HeyGen et les avatars AI, combinés avec le redimensionnement et l'exportation au format Aspect-ratio, permettent aux spécialistes du marketing de performance de générer efficacement de nombreuses variantes de vidéos pour les plateformes de médias sociaux. L'audio sera net et confiant, correspondant à l'esthétique professionnelle.
Comment les entreprises de commerce électronique peuvent-elles améliorer la notoriété de leur marque avec des vidéos courtes captivantes ? Développez un clip percutant de 15 secondes qui, avec des esthétiques de médias sociaux lumineuses et tendance et une musique de fond engageante, illustre à quel point il est simple de créer du contenu captivant en utilisant les avatars AI de HeyGen et les Sous-titres/captions automatiques. La voix off, générée par des voix AI, mettra rapidement en avant un avantage clé du produit.
Un chef de produit vise à dévoiler sa dernière innovation avec une vidéo de lancement de produit percutante. Cette vidéo de 60 secondes, soignée et explicative, présenterait méticuleusement les caractéristiques de la nouvelle offre à travers des visuels nets issus de la bibliothèque de médias/stock support, complétés par une voix off autoritaire générée à l'aide du Text-to-video à partir d'un script, garantissant que chaque détail est transmis efficacement pour renforcer la notoriété de la marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des publicités de lancement performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo percutantes pour le lancement de nouvelles fonctionnalités et produits afin de maximiser la portée de la campagne et les conversions.
Produisez des campagnes engageantes sur les réseaux sociaux.
Créez sans effort des publicités vidéo captivantes pour les réseaux sociaux et des clips pour attirer l'attention du public lors de vos lancements de fonctionnalités.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos publicitaires de lancement de fonctionnalités ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos publicitaires captivantes pour le lancement de fonctionnalités en utilisant des avatars AI et une bibliothèque complète de modèles vidéo. Notre plateforme simplifie la production de créations publicitaires vidéo de haute qualité et engageantes, garantissant que votre vidéo de lancement de produit se démarque.
Est-il possible de personnaliser entièrement les publicités vidéo dans HeyGen pour correspondre à ma marque ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant de personnaliser instantanément vos publicités vidéo avec les couleurs, logos et polices spécifiques à votre marque. Cela garantit que toutes vos créations publicitaires vidéo renforcent constamment la notoriété de la marque à travers chaque campagne.
Quelles fonctionnalités avancées d'AI HeyGen propose-t-il pour créer des publicités vidéo percutantes ?
HeyGen utilise des avatars AI de pointe et des voix AI réalistes pour générer des publicités vidéo dynamiques et percutantes à partir de scripts text-to-video. Ces fonctionnalités permettent une création rapide de publicités, soutiennent diverses variantes de vidéos et facilitent la localisation de contenu pour une portée plus large.
HeyGen prend-il en charge la création de formats divers de publicités vidéo pour les réseaux sociaux ?
Absolument. HeyGen est optimisé pour produire des publicités vidéo prêtes à être diffusées et des vidéos courtes adaptables pour diverses plateformes de médias sociaux. Avec des outils d'édition intuitifs et le redimensionnement au format aspect-ratio, vous pouvez créer et exporter sans effort plusieurs variantes de vidéos pour Instagram, TikTok ou YouTube.