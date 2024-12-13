Créateur de Vidéos Explicatives de Fonctionnalités : Créez des Démos Engagantes

Créez facilement des vidéos explicatives époustouflantes avec notre éditeur glisser-déposer et nos modèles et scènes professionnels, sans besoin d'expérience.

Créez une vidéo explicative vibrante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de présenter rapidement une caractéristique clé d'un produit sans expérience préalable en montage vidéo. Le style visuel doit être épuré et animé, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour démontrer à quel point il est facile de créer des vidéos explicatives professionnelles, complétées par une voix off enthousiaste générée directement à partir de leur script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo sophistiquée de 60 secondes expliquant une fonctionnalité, destinée aux spécialistes du marketing digital cherchant à améliorer leur stratégie marketing avec un contenu de pointe. La vidéo doit adopter un style visuel élégant et professionnel, avec un avatar AI réaliste présentant clairement des fonctionnalités complexes du produit, en exploitant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour une diffusion de contenu fluide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo énergique de 30 secondes conçue pour les passionnés de technologie recherchant des guides rapides sur une nouvelle fonctionnalité logicielle, idéale pour le partage sur les réseaux sociaux. Employez un style visuel dynamique avec des animations et transitions nettes, en puisant dans la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, tout en guidant le spectateur à travers l'explication de la fonctionnalité avec une voix off claire et rapide, facilitant la création de vidéos explicatives.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo didactique de 45 secondes pour les chefs de produit expliquant une mise à jour logicielle à une base d'utilisateurs mondiale, en priorisant l'accessibilité. L'approche visuelle doit être directe et informative, mettant en avant la fonctionnalité avec des démonstrations claires à l'écran et en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour une portée plus large. La vidéo doit également souligner sa polyvalence pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect, consolidant son utilisation en tant que créateur de vidéos explicatives complètes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives de Fonctionnalités

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes avec des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques pour mettre en valeur efficacement la valeur de votre produit.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo Explicative
Commencez par écrire ou coller votre script. Notre plateforme utilise la technologie de transformation du texte en vidéo pour générer automatiquement la vidéo initiale, posant les bases de votre explication de fonctionnalité.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre fonctionnalité. Renforcez votre message en sélectionnant des modèles et scènes professionnels qui correspondent parfaitement à l'esthétique de votre marque et produit.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et Médias Engagés
Élevez votre vidéo avec un audio captivant en utilisant notre génération avancée de voix off. Intégrez des séquences stock ou téléchargez vos propres médias depuis notre vaste bibliothèque pour illustrer vos fonctionnalités de manière dynamique.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Chef-d'œuvre
Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo explicative de fonctionnalité de haute qualité dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur tous vos canaux marketing et plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Cours Explicatifs de Fonctionnalités Complets

.

Concevez des cours vidéo étendus pour expliquer des fonctionnalités complexes, atteignant un public mondial avec un contenu clair, engageant et évolutif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer des vidéos explicatives engageantes sans expérience préalable en montage ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos explicatives professionnelles, même sans expérience, grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer. Choisissez simplement parmi une large gamme de modèles de vidéos explicatives, ajoutez votre script, et laissez l'AI de HeyGen générer votre vidéo avec des avatars AI réalistes et des voix off.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen se distingue comme une plateforme vidéo AI efficace en permettant aux entreprises de produire des vidéos AI de haute qualité avec des avatars AI réalistes à partir de simples textes. Ses fonctionnalités robustes en font un puissant créateur de vidéos, simplifiant la création de contenu pour divers besoins stratégiques en marketing.

Puis-je rapidement produire des vidéos animées pour le marketing avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen est conçu pour vous aider à produire rapidement des vidéos animées dynamiques pour votre stratégie marketing. Utilisez sa vaste bibliothèque de modèles de vidéos explicatives et personnalisez-les avec votre marque pour créer efficacement un contenu visuel percutant.

Comment HeyGen aide-t-il à produire des vidéos marketing de haute qualité pour les réseaux sociaux ?

HeyGen sert de créateur de vidéos complet, fournissant des outils pour créer des vidéos marketing de haute qualité parfaitement adaptées aux réseaux sociaux. Vous pouvez améliorer l'engagement avec des voix off professionnelles, des sous-titres générés automatiquement, et adapter les ratios d'aspect pour diverses plateformes, assurant que votre message atteigne efficacement un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo