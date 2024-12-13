Débloquez la Croissance avec un Générateur de Vidéos de Démonstration de Fonctionnalités

Créez facilement des démonstrations de produits interactives convaincantes, en utilisant des avatars AI pour expliquer les fonctionnalités clairement et efficacement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de fonctionnalités claire et professionnelle de 60 secondes montrant comment les chefs de produit peuvent facilement créer des guides "comment faire" engageants avec les modèles vidéo de HeyGen. Cette vidéo doit adopter un style visuel informatif et structuré, utilisant des écrans partagés et du texte animé pour mettre en évidence les étapes clés. L'audio sera une voix off calme et autoritaire, s'adressant directement aux équipes de facilitation des ventes et aux spécialistes produits qui ont besoin de produire rapidement des vidéos de démonstration de produits cohérentes et de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Pour les équipes de réussite client, une vidéo explicative amicale de 45 secondes pourrait illustrer efficacement la puissance de la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script. Les éléments visuels doivent être abordables, utilisant des graphiques simples et épurés avec une voix off AI amicale générée directement à partir d'un script. Ce contenu vise à montrer comment le personnel de L&D et de support client peut transformer efficacement le contenu écrit en matériel de formation engageant, améliorant la réussite client grâce à une communication claire.
Exemple de Prompt 3
Les équipes de marketing international nécessitent une vidéo dynamique et tournée vers le monde de 60 secondes qui met en avant la capacité de HeyGen à créer des démonstrations de produits interactives adaptées à une fonctionnalité multi-appareils. Avec un style visuel vibrant et cosmopolite, cette vidéo pourrait passer rapidement d'un écran d'appareil à un autre tout en présentant des sous-titres/captions précis en plusieurs langues. L'audio devrait consister en une musique de fond inspirante avec une voix off concise, démontrant comment les équipes de vente mondiales peuvent atteindre efficacement des publics divers avec un contenu vidéo adapté.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de démonstration de fonctionnalités

Créez rapidement des vidéos de démonstration de produits engageantes qui mettent efficacement en valeur vos fonctionnalités et captivent votre audience, de la conception à l'exportation.

1
Step 1
Créez votre projet
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles vidéo professionnels pour lancer votre démonstration de fonctionnalités, assurant un aspect soigné dès le départ.
2
Step 2
Enregistrez ou ajoutez du contenu
Capturez facilement votre écran avec l'enregistreur d'écran intégré pour mettre en évidence clairement des fonctionnalités spécifiques du produit et des interactions utilisateur.
3
Step 3
Personnalisez et améliorez
Affinez votre vidéo en utilisant l'éditeur vidéo intégré, en ajoutant des voix off AI ou en ajustant les scènes pour transmettre parfaitement la proposition de valeur de votre produit.
4
Step 4
Exportez et partagez
Générez votre vidéo de démonstration de fonctionnalités de haute qualité en tant que MP4, prête à être partagée sur tous vos canaux marketing et de vente pour impressionner les parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Illustrez la Valeur du Produit à travers le Succès Client

Développez des vidéos AI convaincantes qui présentent des histoires de réussite client, démontrant efficacement comment les fonctionnalités de votre produit résolvent des problèmes réels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus créatif pour les vidéos de démonstration de produits ?

HeyGen sert de plateforme intuitive de création vidéo AI, offrant une large gamme de modèles vidéo et de présentateurs AI pour générer des vidéos de démonstration de fonctionnalités convaincantes. Vous pouvez facilement appliquer une personnalisation de marque pour vous assurer que vos vidéos de démonstration de produits s'alignent parfaitement avec l'esthétique de votre marque.

Puis-je créer des vidéos de démonstration de produits engageantes avec des présentateurs AI en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de démonstration de produits professionnelles avec des présentateurs AI réalistes. Convertissez simplement votre script en vidéo avec la fonctionnalité texte-à-vidéo, donnant vie à vos démonstrations de produits.

Quelles capacités d'édition offre HeyGen pour affiner mes vidéos de démonstration de produits ?

HeyGen propose un éditeur vidéo intégré robuste avec un éditeur glisser-déposer convivial, vous permettant d'intégrer facilement des éléments et d'affiner votre contenu. Vous pouvez également utiliser des voix off AI et exporter facilement vos projets finis en fichiers MP4 de haute qualité pour une utilisation immédiate.

Au-delà de la création, comment HeyGen aide-t-il à gérer le branding vidéo ?

HeyGen prend en charge la personnalisation de marque, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour assurer la cohérence de toutes vos vidéos de démonstration de produits. Cela aide à renforcer la reconnaissance de la marque et soutient le succès client global avec votre contenu.

