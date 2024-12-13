Générateur de Vidéos d'Annonce de Fonctionnalités : Lancez vos Produits Plus Rapidement
Générez facilement des vidéos captivantes d'annonce de mise à jour de produit. Utilisez des avatars AI pour donner vie à vos nouvelles fonctionnalités et captiver votre audience.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Générez une incitation vidéo de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, démontrant la facilité de création de vidéos d'annonce de mise à jour de produit. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle vibrante et accessible avec des avatars AI diversifiés présentant les mises à jour, accompagnés d'une musique de fond entraînante et de voix off AI claires. Mettez en avant l'impact des avatars AI de HeyGen et de la génération de voix off pour produire rapidement un contenu engageant.
Concevez une incitation vidéo de 90 secondes destinée aux équipes marketing internationales et aux chefs de produit mondiaux, illustrant comment HeyGen améliore les capacités de création de vidéos produit pour des audiences diverses. Le style visuel doit être sophistiqué et épuré, démontrant subtilement plusieurs options linguistiques avec des sous-titres multilingues apparaissant en douceur, et une voix AI autoritaire. Concentrez-vous sur l'intégration fluide des sous-titres pour une portée mondiale avec toute nouvelle annonce de fonctionnalité.
Créez une incitation vidéo de 30 secondes adaptée aux agences de marketing dynamiques et aux entreprises SaaS, axée sur un contenu vidéo produit rapide et conforme à la marque. Cette incitation doit présenter une présentation visuelle énergique avec des transitions de scène dynamiques, dérivées de Modèles & scènes, et des éléments de marque modernes, animée par une voix AI enthousiaste. Montrez comment les modèles vidéo de HeyGen permettent aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos d'annonce de fonctionnalités professionnelles avec un minimum d'effort.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des vidéos de lancement de fonctionnalités percutantes.
Générez rapidement des vidéos performantes pour annoncer et promouvoir de nouvelles fonctionnalités, captant efficacement l'attention de l'audience.
Produisez des mises à jour de fonctionnalités engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips dynamiques pour partager des mises à jour de fonctionnalités passionnantes sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce de fonctionnalités AI ?
HeyGen utilise des outils AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos professionnelles d'annonce de mise à jour de produit sans effort. Son éditeur glisser-déposer et ses modèles personnalisables simplifient l'ensemble du processus de création vidéo.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding dans les vidéos HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et des éléments visuels spécifiques. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables et une riche bibliothèque multimédia pour garantir que vos vidéos d'annonce de produit s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
Quelles options d'exportation HeyGen propose-t-il pour des vidéos produit de haute qualité ?
HeyGen vous permet d'exporter des fichiers MP4 haute résolution, garantissant une qualité professionnelle pour vos vidéos d'annonce de mise à jour de produit. Vous pouvez également inclure des sous-titres multilingues et partager facilement des vidéos via des liens magiques, optimisant la distribution de vos vidéos d'annonce de fonctionnalités.
La collaboration en équipe est-elle prise en charge dans HeyGen pour les projets vidéo ?
Absolument. HeyGen propose des Espaces de travail conçus pour faciliter la collaboration en équipe, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble sur des projets de création de vidéos produit. Cela assure un flux de travail fluide et une création de contenu efficace pour vos vidéos d'annonce.