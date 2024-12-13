Générateur de Vidéos Rapide : Créez des Vidéos AI Instantanément

Exploitez le Texte-à-Vidéo à partir de Script pour transformer vos idées en vidéos professionnelles avec une rapidité et une facilité inégalées.

Créez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment ils peuvent rapidement produire du contenu marketing de haute qualité en utilisant un générateur de vidéos avec avatar AI. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des avatars AI diversifiés présentant les avantages, accompagnés d'une voix off amicale et professionnelle générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, rendant la création de vidéos accessible et rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative informative de 45 secondes destinée aux startups introduisant de nouveaux produits technologiques, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et l'innovation. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer une esthétique visuelle moderne et épurée avec des animations engageantes, soutenues par une narration claire et concise de texte à vidéo, garantissant que la proposition de valeur du produit est comprise par un public averti en technologie.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes de style 'talking heads' pour les créateurs de contenu, offrant des conseils rapides pour améliorer leur présence sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être énergique et direct, avec un orateur clair et enthousiaste livré via un avatar AI, tirant parti de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour un message percutant et affichant des sous-titres/captions de manière proéminente pour améliorer l'accessibilité et l'engagement sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle concise de 15 secondes pour les annonceurs ciblant un large public en ligne, présentant un nouveau produit avec des animations vibrantes. Le style visuel et audio doit être dynamique et accrocheur, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les visuels, et optimisé avec le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour une distribution fluide sur tous les réseaux sociaux, démontrant comment un générateur de vidéos rapide peut fournir des publicités rapides et percutantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos rapide

Créez des vidéos engageantes rapidement et sans effort, transformant vos idées en contenu professionnel grâce à la puissance de l'AI.

1
Step 1
Créez votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par entrer votre script directement ou en sélectionnant parmi une variété de modèles préconçus pour lancer votre projet. Cela exploite la capacité de Texte-à-Vidéo à partir de Script pour une génération rapide de contenu.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI et Voix
Personnalisez votre vidéo en choisissant un avatar AI et en l'associant à une voix réaliste grâce à notre fonctionnalité avancée d'avatars AI, donnant vie à votre récit.
3
Step 3
Améliorez vos Visuels
Ajoutez de la profondeur visuelle en incorporant des médias de la bibliothèque de stock intégrée ou en personnalisant les scènes avec divers agencements. Notre plateforme prend en charge une bibliothèque de médias/stock robuste pour enrichir votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Finalisez votre création en choisissant le rapport d'aspect souhaité et en exportant facilement votre vidéo de haute qualité, prête à être partagée sur toutes vos plateformes. Cela est rendu possible grâce à notre fonctionnalité flexible de redimensionnement et d'exports de rapport d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et Apprentissage Améliorés

Développez des vidéos de formation puissantes alimentées par l'AI qui augmentent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos marketing engageantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI qui vous permet de produire rapidement des vidéos marketing et pour les réseaux sociaux de haute qualité. Exploitez des avatars AI réalistes et divers modèles pour créer facilement des vidéos explicatives convaincantes ou du contenu court.

HeyGen prend-il en charge la transformation de scripts textuels en vidéos avec AI ?

Oui, HeyGen excelle en tant que générateur de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen peut générer du contenu vidéo complet avec des avatars AI, des voix off réalistes utilisant une technologie avancée de synthèse vocale, et même des capacités de clonage de voix.

Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour mes vidéos ?

HeyGen offre une personnalisation créative étendue, vous permettant de personnaliser vos vidéos avec des contrôles de marque tels que les logos et les couleurs. Vous pouvez choisir parmi divers modèles, ajouter des médias personnalisés et utiliser des fonctionnalités d'édition vidéo pour améliorer les animations et l'attrait visuel global.

HeyGen peut-il transformer une image statique ou un script en vidéo de type 'talking head' ?

Absolument. HeyGen fonctionne comme un générateur d'image à vidéo AI, vous permettant de transformer des images statiques ou des scripts écrits en 'talking heads' dynamiques. La plateforme gère automatiquement la synchronisation labiale réaliste et les expressions pour votre avatar AI, rendant la création de vidéos fluide.

