Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour un produit, destinée à renforcer la présence e-commerce d'une nouvelle collection de streetwear, ciblant les jeunes consommateurs urbains à la pointe de la mode. Le style visuel doit être rapide avec des coupes rapides, des graphismes audacieux et des couleurs vives, complétés par une bande sonore hip-hop énergique et une voix off confiante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des récits captivants et garantir une présentation à fort impact.

