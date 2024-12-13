Créateur de Vidéos de Mode : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Créez rapidement des vidéos de mode professionnelles avec des modèles AI personnalisables et élevez votre narration visuelle grâce à la puissante génération de voix off de HeyGen.

Créez un contenu vidéo de 30 secondes sur les actualités de la mode, parfait pour les passionnés de mode de la génération Z qui défilent sur les réseaux sociaux. Cette vidéo dynamique et rapide doit mettre en avant les dernières tendances de la mode avec une bande sonore entraînante et présenter une voix off claire et nette générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant que votre mise à jour de style soit entendue haut et fort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle élégante de 45 secondes pour une nouvelle collection de vêtements, ciblant les propriétaires de boutiques et les clients potentiels. Le style visuel doit être élégant et haut de gamme, mettant en valeur les vêtements avec une musique de fond moderne, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les nouveaux designs de manière efficace en tant que mannequins de mode AI, donnant vie à vos vidéos de marque de vêtements.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de mode personnalisable de 60 secondes, idéale pour les designers en herbe ou les propriétaires de petites entreprises cherchant un contenu rapide et professionnel. Cette vidéo informative et épurée doit démontrer à quel point il est facile de présenter une nouvelle collection en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen, avec une voix off amicale guidant les spectateurs à travers le processus d'utilisation d'un créateur de vidéos de mode de manière efficace.
Exemple de Prompt 3
Créez une pièce de narration visuelle convaincante de 30 secondes sur l'inspiration derrière une collection de mode, destinée aux professionnels de l'industrie et aux fidèles de la marque. Adoptez un style visuel cinématographique avec une musique de fond émotionnelle, permettant à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen de transformer rapidement votre récit en vidéos de mode dynamiques, révélant le cœur de votre marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mode

Transformez facilement les tendances et actualités de la mode en contenu vidéo captivant en utilisant des outils AI et des options personnalisables, prêt pour les réseaux sociaux.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos de mode professionnels pour lancer votre projet. Ces mises en page prêtes à l'emploi fournissent une base solide pour votre narration visuelle.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo en ajoutant votre propre texte, images, et en utilisant des avatars AI pour représenter des mannequins ou présentateurs, assurant la narration visuelle unique de votre marque.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Améliorez votre vidéo d'actualités de mode avec une narration dynamique. Utilisez facilement la génération de voix off à partir de votre script, garantissant que votre message soit délivré clairement et professionnellement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos de mode captivantes en ajoutant des sous-titres pour une accessibilité plus large, puis exportez votre vidéo dans divers ratios d'aspect optimisés pour différentes plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Histoires Visuelles de Mode Dynamiques

.

Développez des récits vidéo convaincants pour les tendances de la mode, les histoires de marque ou les éditoriaux, en utilisant la vidéo AI pour créer des expériences visuelles uniques et immersives.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon flux de travail de créateur de vidéos de mode avec l'AI ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de mode captivantes en transformant des scripts en récits visuels professionnels. Utilisez des mannequins de mode AI et une riche bibliothèque multimédia pour donner vie à votre narration visuelle sans effort, parfait pour mettre en valeur les tendances de la mode avec nos outils AI.

Quel type de modèles de vidéos de mode HeyGen propose-t-il pour les vidéos de marque de vêtements ?

HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos personnalisables spécialement conçus pour les vidéos de marque de vêtements et les vidéos promotionnelles. Vous pouvez facilement intégrer le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour un contenu cohérent sur les plateformes de réseaux sociaux.

HeyGen peut-il agir comme un générateur de vidéos de mode AI avec des voix off réalistes ?

Absolument. Les puissants outils AI de HeyGen fonctionnent comme un générateur de vidéos de mode AI robuste, convertissant vos scripts textuels en vidéos AI dynamiques. Il inclut des voix off AI avancées et des capacités de texte-à-vidéo, garantissant que vos vidéos de mode ont une piste audio professionnelle et engageante.

HeyGen simplifie-t-il les outils de montage vidéo pour créer diverses vidéos de mode ?

HeyGen simplifie le processus de création en offrant des outils de montage vidéo intuitifs et une sélection de modèles de vidéos. Vous pouvez facilement ajuster le redimensionnement des ratios d'aspect pour différentes plateformes de réseaux sociaux et incorporer des avatars AI pour présenter vos vidéos de mode de manière professionnelle, rationalisant votre production de contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo