Créez un contenu vidéo de 30 secondes sur les actualités de la mode, parfait pour les passionnés de mode de la génération Z qui défilent sur les réseaux sociaux. Cette vidéo dynamique et rapide doit mettre en avant les dernières tendances de la mode avec une bande sonore entraînante et présenter une voix off claire et nette générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant que votre mise à jour de style soit entendue haut et fort.

Générer une Vidéo