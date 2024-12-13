Créateur de Vidéos Lookbook de Mode : Concevez Votre Histoire de Style

Créez des vidéos de mode époustouflantes pour les réseaux sociaux et le e-commerce. Transformez des scripts en visuels captivants avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo lookbook de mode captivante de 45 secondes, ciblant les influenceurs de la génération Z sur Instagram, en présentant une nouvelle collection avec un style visuel vibrant et dynamique et une bande sonore pop moderne et entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des transitions et arrière-plans élégants, rendant la narration visuelle sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une présentation vidéo AI élégante de 30 secondes, conçue pour les marques de mode lançant une ligne durable, avec une esthétique épurée et minimaliste et une musique de fond instrumentale sophistiquée. Cette vidéo de mode communiquera efficacement les valeurs de la marque en utilisant les avatars AI de HeyGen pour modéliser les vêtements dans divers environnements.
Exemple de Prompt 2
Pour les clients potentiels du e-commerce hésitant à acheter des vêtements en ligne, une démonstration virtuelle de 60 secondes est essentielle, employant un style visuel lumineux et inspirant et une voix off amicale et informative. Cette vidéo de mode peut être produite efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour narrer les avantages et caractéristiques de l'expérience d'essayage virtuel.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo promotionnelle percutante de 15 secondes est parfaite pour une vente flash, ciblant les utilisateurs d'Instagram et TikTok à la recherche de bonnes affaires de mode rapides, idéalement en utilisant un style visuel énergique et rapide avec de la musique tendance. Pour augmenter l'engagement et la portée de votre campagne sur les réseaux sociaux, générez des sous-titres dynamiques directement via HeyGen, assurant accessibilité et impact même sans son.








Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Lookbook de Mode

Créez sans effort des vidéos lookbook de mode époustouflantes avec des outils alimentés par AI, transformant vos designs en histoires visuelles captivantes pour le e-commerce et les réseaux sociaux.

1
Step 1
Créez à partir d'un Modèle
Commencez votre parcours de design en choisissant parmi une gamme de modèles de vidéos de mode professionnels, fournissant une base instantanée pour votre lookbook unique.
2
Step 2
Choisissez Vos Modèles AI
Donnez vie à votre collection en sélectionnant divers avatars AI pour modéliser vos designs, ajoutant un élément dynamique et engageant à votre présentation.
3
Step 3
Ajoutez une Touche Professionnelle
Améliorez l'impact de votre lookbook en appliquant le logo et les couleurs personnalisées de votre marque à l'aide de nos contrôles de branding, assurant une narration visuelle cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo lookbook de mode et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour l'optimiser pour un partage fluide sur vos canaux de réseaux sociaux préférés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élevez la Narration Visuelle de la Mode

.

Utilisez la narration vidéo alimentée par AI pour créer des récits immersifs pour vos collections de mode, donnant vie à la vision de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

HeyGen peut-il améliorer le contenu visuel et la narration des marques de mode ?

HeyGen permet aux marques de mode de créer facilement des vidéos de mode et des lookbooks époustouflants. En utilisant des modèles de vidéos de mode professionnels, des avatars AI réalistes et des fonctionnalités de texte-à-vidéo, vous pouvez concevoir un contenu de narration visuelle captivant pour les plateformes de e-commerce et les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, renforçant considérablement la présence de votre marque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI essentiel pour le e-commerce et les vidéos promotionnelles ?

HeyGen simplifie la création de vidéos promotionnelles de haute qualité pour le e-commerce. Sa technologie avancée de création de vidéos AI convertit le texte en vidéo avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, permettant aux entreprises de produire rapidement un contenu engageant sans expérience approfondie en montage vidéo.

Comment HeyGen facilite-t-il la présentation de la mode avec des avatars AI et un branding personnalisé ?

HeyGen utilise des avatars AI réalistes pour modéliser et présenter divers articles de mode dans vos vidéos. En intégrant ces modèles alimentés par AI dans des modèles de vidéos de mode professionnels, avec des contrôles de branding personnalisables, les marques peuvent présenter efficacement leurs collections et maintenir une identité visuelle cohérente.

Comment HeyGen peut-il optimiser le contenu vidéo de mode pour les plateformes de réseaux sociaux ?

HeyGen offre des outils polyvalents pour optimiser les vidéos de mode pour diverses plateformes de réseaux sociaux, y compris Instagram et TikTok. Avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect, les sous-titres automatiques et les modèles personnalisables, vous pouvez facilement créer et adapter des vidéos promotionnelles qui résonnent avec des audiences diverses, assurant un engagement maximal sur tous les canaux.

