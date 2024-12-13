Élevez Votre Marque avec Notre Créateur de Vidéos de Collection de Mode

Transformez vos idées de vidéos de mode en réalité. Générez des vidéos promo de mode professionnelles en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une pièce cinématographique élégante de 45 secondes pour les acheteurs et influenceurs de marques de vêtements de luxe, mettant en avant une collection haut de gamme avec des visuels sophistiqués au ralenti et une bande sonore instrumentale ambiante et douce. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour modéliser magnifiquement les vêtements et puisez dans la bibliothèque de médias/stock pour des éléments de fond époustouflants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo marketing de mode informative de 60 secondes destinée aux défenseurs de la mode durable et aux consommateurs conscients, adoptant une esthétique visuelle de style documentaire naturel avec des tons terreux, accompagnée d'une bande sonore acoustique apaisante et d'une voix off narrative réfléchie. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour créer une histoire puissante et assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement.
Exemple de Prompt 3
Produisez une publicité vidéo de mode percutante de 20 secondes conçue pour les utilisateurs de réseaux sociaux en quête de gratification instantanée, caractérisée par des visuels lumineux et énergiques et une piste audio tendance et rapide. Optimisez la vidéo pour diverses plateformes en utilisant la fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen, en veillant à ce que les pièces clés de la collection se démarquent grâce à une génération de voix off précise.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Collection de Mode

Créez des vidéos de mode époustouflantes pour votre marque de vêtements. Concevez facilement des vidéos promo de mode engageantes avec des outils intuitifs et des fonctionnalités alimentées par l'AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi divers modèles de vidéo ou commencez de zéro pour construire votre vidéo de mode parfaite, en exploitant la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Incorporez les images et clips de votre collection dans la bibliothèque de médias pour une expérience personnalisée de créateur de vidéos de collection de mode, soutenue par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
3
Step 3
Personnalisez et Améliorez
Affinez vos visuels et ajoutez des contrôles de marque (logo, couleurs) pour garantir que votre vidéo promo de mode s'aligne avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Finalisez votre projet et exportez votre vidéo de mode de haute qualité pour la partager sur les plateformes de réseaux sociaux, en optimisant avec le redimensionnement et les exportations des ratios d'aspect de HeyGen.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès de la Mode de Vos Clients

Présentez de vrais clients portant votre collection de mode, en renforçant la confiance et en montrant l'attrait de votre marque à travers des vidéos engageantes alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il élever le contenu vidéo de ma collection de mode ?

HeyGen permet aux marques de vêtements de créer des vidéos de collection de mode époustouflantes avec des avatars AI, des capacités de texte-à-vidéo et des modèles de vidéo personnalisables. Cela simplifie la production de contenu vidéo marketing engageant pour diverses plateformes de réseaux sociaux.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos de mode AI efficace pour les promotions ?

HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos de mode AI, vous permettant de produire rapidement des vidéos promo de mode professionnelles. Exploitez les avatars AI, la conversion texte-à-vidéo et les nombreux modèles de vidéo pour créer des publicités vidéo captivantes sans tournage traditionnel.

HeyGen propose-t-il des outils pour éditer et améliorer les projets de vidéos de mode ?

Oui, HeyGen fournit un éditeur vidéo complet pour affiner vos vidéos de mode. Utilisez une riche bibliothèque de médias, des contrôles de marque et des fonctionnalités d'éditeur de design pour personnaliser les scènes, garantissant que votre contenu s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre marque.

Puis-je optimiser mes vidéos de mode pour différentes plateformes de réseaux sociaux avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen prend en charge l'optimisation de vos vidéos de mode pour diverses plateformes de réseaux sociaux, y compris Instagram Reels. Ajustez facilement les ratios d'aspect et utilisez des modèles spécifiques à la plateforme pour garantir que votre contenu soit parfait et engage votre audience où qu'elle soit.

