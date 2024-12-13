Créateur de Vidéos de Marque de Mode : Élevez Votre Récit Visuel

Boostez la présence de votre marque avec des vidéos de mode captivantes, propulsées par les avatars AI innovants de HeyGen.

Imaginez une vidéo promotionnelle de 30 secondes conçue pour un 'créateur de vidéos de marque de mode' à la pointe de la technologie, captivant les jeunes consommateurs soucieux de leur style. Ce visuel élégant et moderne, avec des coupes rapides et une colorimétrie vibrante, accompagné d'une musique contemporaine entraînante, exploitera la 'Génération de voix off' de HeyGen pour une narration percutante des valeurs de la marque et des points forts de la nouvelle collection.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Mettez en avant la fonctionnalité innovante de 'vidéos d'essayage virtuel' d'une plateforme de mode 'e-commerce' dans un clip convaincant de 45 secondes destiné aux acheteurs en ligne avides de nouvelles collections. Adoptez un style visuel épuré et inspirant qui détaille méticuleusement les textures et l'ajustement des produits, accompagné d'une musique de fond douce et invitante, en utilisant la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour décrire sans effort l'expérience utilisateur et les avantages.
Exemple de Prompt 2
Pour une 'marque de vêtements' émergente visant la viralité sur 'Instagram Reels', imaginez une campagne de 60 secondes générée avec un 'générateur de vidéos de mode AI', spécifiquement conçue pour les influenceurs de mode et les propriétaires de petites entreprises. Cette esthétique énergique et tendance incorporera des superpositions de texte ludiques et divers 'avatars AI' de HeyGen modélisant les dernières tenues, le tout synchronisé avec une piste audio accrocheuse et tendance pour un engagement maximal sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Produisez un extrait marketing concis de 15 secondes en utilisant l'un des 'modèles de vidéos de mode' de HeyGen pour mettre en avant une nouvelle collection d'une 'marque de vêtements' durable, ciblant les consommateurs éco-conscients à la recherche d'un style unique. La présentation visuelle doit être minimaliste et élégante, se concentrant sur la production éthique et l'identité de la marque, soulignée par une musique instrumentale sophistiquée. Ce prompt doit démontrer efficacement à quelle vitesse les 'Modèles & scènes' peuvent être personnalisés pour créer des visuels époustouflants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Marque de Mode

Créez sans effort des vidéos promotionnelles époustouflantes, des présentations de produits et du contenu engageant pour votre marque de mode avec notre créateur de vidéos AI intuitif.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Élégant
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos professionnels conçus pour les marques de mode, ou démarrez un nouveau projet à partir de zéro pour construire votre vision unique en utilisant nos modèles & scènes.
2
Step 2
Téléchargez Vos Éléments de Marque
Incorporez vos images de produits, logos de marque et clips vidéo personnalisés directement depuis votre bibliothèque multimédia. Personnalisez l'apparence pour correspondre à l'esthétique de votre marque de vêtements.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations & Effets AI
Élevez votre vidéo avec des voix off AI, du texte dynamique et de la musique engageante. Affinez votre récit en utilisant notre génération de voix off et nos capacités de texte en vidéo pour une finition soignée.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de mode parfaite, exportez-la dans divers formats d'aspect optimisés pour des plateformes comme Instagram Reels, et partagez-la sur vos réseaux sociaux pour engager votre audience en utilisant notre redimensionnement & exportation de formats d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages de Clients

.

Transformez les retours positifs et les avis des clients en vidéos AI dynamiques, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque de mode.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon marketing vidéo de mode avec ses fonctionnalités créatives ?

HeyGen permet aux marques de mode de créer des vidéos promotionnelles époustouflantes, des vidéos de produits et des Instagram Reels engageants en utilisant sa bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos personnalisables. Ce générateur de vidéos de mode AI simplifie le processus de narration visuelle pour votre présence e-commerce.

Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour générer des vidéos de mode ?

HeyGen est un créateur de vidéos de vêtements AI avancé, offrant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo pour transformer des scripts en vidéos de mode dynamiques. Vous pouvez générer facilement du contenu de haute qualité sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo, parfait pour les marques de vêtements.

HeyGen permet-il la personnalisation pour correspondre à l'identité de ma marque dans les vidéos de mode ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre marque, des couleurs spécifiques et des éléments uniques dans chaque vidéo de mode. Cela garantit une narration visuelle cohérente et renforce votre présence globale en vidéo de marque.

Puis-je créer rapidement des vidéos de marque de mode à partir de texte ou de scripts avec HeyGen ?

Oui, la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen vous permet de transformer vos scripts écrits directement en vidéos de marque de mode captivantes. Vous pouvez facilement ajouter des voix off AI, des animations de texte et des sous-titres pour produire du contenu engageant pour des plateformes sociales comme Instagram et TikTok.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo