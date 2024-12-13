Développez un concept captivant de générateur de vidéo publicitaire de mode de 30 secondes pour une nouvelle collection de denim durable, ciblant les jeunes adultes éco-conscients sur les plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être organique et naturel avec des tons terreux, mettant en scène des modèles dans des décors extérieurs, accompagnés d'une bande sonore indie folk entraînante. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement le texte marketing en récits visuels convaincants.

Générer une Vidéo