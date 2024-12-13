Générez une vidéo captivante de 45 secondes pour présenter votre ferme aux clients potentiels et à la communauté locale. Cette vidéo agricole doit avoir un style visuel chaleureux et accueillant, avec un éclairage naturel et une musique de fond entraînante, visant à raconter l'histoire authentique de votre ferme. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour narrer l'histoire et les valeurs de votre ferme, créant ainsi un lien personnel avec les spectateurs.

Générer une Vidéo