Créez une vidéo émouvante de 45 secondes célébrant les "souvenirs de famille" les plus précieux d'un événement récent, conçue pour les membres proches de la famille et les amis. Le style visuel doit être nostalgique et chaleureux, avec des transitions photo classiques et une bande sonore entraînante mais sentimentale. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une touche personnelle et narrative, transformant vos photos en une expérience de création de diaporama mémorable.

