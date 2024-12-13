Imaginez créer une vidéo récapitulative de 45 secondes qui célèbre les moments précieux de votre dernière réunion de famille, idéale pour partager avec tous les membres de la famille présents ou absents. Le style visuel doit évoquer chaleur et nostalgie, en mélangeant des clips vidéo maison et des photos avec une bande sonore entraînante et sentimentale. Vous pouvez utiliser la génération de voix off de HeyGen pour ajouter des anecdotes personnelles et narrer les souvenirs spéciaux capturés lors de l'événement, créant ainsi une vidéo de réunion de famille vraiment inoubliable.

