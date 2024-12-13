Créez une vidéo pédagogique convaincante de 45 secondes pour les professionnels de la formation et du développement, démontrant comment intégrer sans effort des "avatars AI" dans la création de "vidéos de formation" pour une expérience d'apprentissage engageante. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des graphismes épurés et un texte minimal, accompagné d'une voix off AI claire et confiante. Mettez en avant la configuration facile des "avatars AI" personnalisés pour personnaliser le contenu.

Générer une Vidéo