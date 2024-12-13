Créateur de Vidéos de Formation en Usine pour une Instruction Efficace

Améliorez l'efficacité et économisez des ressources en transformant des scripts en vidéos de formation engageantes avec un puissant texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'intégration des employés convaincante de 90 secondes ciblant les départements RH, montrant la facilité d'intégration des nouvelles recrues dans la culture d'entreprise. Imaginez une esthétique visuelle accueillante et chaleureuse, incorporant une marque personnalisée et une voix off amicale, en utilisant efficacement les divers modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off fluide.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de produit dynamique de 60 secondes destinée aux équipes marketing, introduisant un nouvel outil de fabrication. La vidéo doit présenter un style visuel riche et engageant, avec des graphiques animés percutants et une narration claire et optimiste, rendue facile par le vaste support de bibliothèque/média de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative d'une minute pour les dirigeants d'une entreprise de fabrication, mettant en avant les avantages de l'adoption d'une plateforme vidéo IA pour les communications internes. Le style visuel et audio doit être moderne et sophistiqué, véhiculant efficacité et innovation, avec l'inclusion essentielle des sous-titres/captions de HeyGen pour assurer une large accessibilité et souligner les économies potentielles.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation en Usine

Rationalisez la création de vidéos de formation engageantes et informatives pour votre personnel d'usine en utilisant des avatars IA et des capacités vidéo avancées, économisant temps et ressources.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ Vidéo
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles professionnels, ou saisissez votre script pour utiliser notre puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo pour une génération de contenu instantanée.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Donnez vie à votre formation en sélectionnant parmi divers avatars IA, puis personnalisez leur apparence, voix et arrière-plan pour s'adapter parfaitement à votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez Voix Off et Visuels
Améliorez votre vidéo avec une voix off IA au son naturel dans plusieurs langues. Enrichissez davantage le contenu avec des images ou vidéos pertinentes de notre vaste bibliothèque de médias.
4
Step 4
Affinez et Exportez Votre Formation
Appliquez les touches finales comme les sous-titres générés automatiquement, puis exportez votre vidéo de formation de haute qualité pour une exportation SCORM fluide ou une intégration directe dans votre LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures Techniques Complexes

Décomposez les procédures d'usine complexes en modules vidéo clairs et digestes, améliorant l'efficacité de la formation technique et assurant une meilleure compréhension opérationnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation technique pour le personnel d'usine ?

La plateforme vidéo IA de HeyGen simplifie la production de vidéos de formation technique engageantes. Vous pouvez transformer des scripts complexes en contenu visuel clair en utilisant des avatars IA et des scènes dynamiques, assurant un transfert de connaissances efficace pour votre personnel d'usine.

Quel rôle jouent les avatars IA dans le processus de création vidéo de HeyGen ?

HeyGen utilise des avatars IA réalistes pour présenter l'information directement, éliminant le besoin de tournage traditionnel. Cela améliore l'intégration des employés et permet des mises à jour rapides des vidéos de formation, maintenant la cohérence de tous les matériaux.

HeyGen peut-il convertir des scripts textuels en vidéos de formation professionnelles ?

Absolument, la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen vous permet de transformer facilement des scripts écrits en vidéos de formation de haute qualité. Notre technologie avancée de voix off IA offre une narration au son naturel, économisant un temps et des ressources significatifs dans la création vidéo.

HeyGen prend-il en charge l'exportation de vidéos pour les systèmes de gestion de l'apprentissage ?

Oui, HeyGen prend en charge diverses options d'exportation pour intégrer sans effort vos vidéos de formation dans les systèmes de gestion de l'apprentissage existants. Cela inclut des formats vidéo standard compatibles avec la plupart des plateformes LMS, garantissant que votre contenu est facilement accessible pour la formation du personnel.

