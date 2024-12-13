Générateur de Vidéos d'Intégration en Usine pour une Formation Rapide des Employés

Transformez facilement votre contenu de formation. Utilisez notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo pour créer des vidéos d'intégration professionnelles sans compétences en production.

Produisez une vidéo de formation à la sécurité d'une minute, conçue pour les nouveaux employés d'usine, en mettant l'accent sur les protocoles de sécurité critiques et la manipulation des équipements. Le style visuel doit être clair, pédagogique et inclure des démonstrations pratiques, accompagné d'une voix off professionnelle et autoritaire générée par l'IA. Exploitez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer efficacement les consignes de sécurité écrites en visuels captivants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes sur la culture d'entreprise destinée à tous les nouveaux employés, offrant une introduction chaleureuse à nos valeurs et à notre environnement d'équipe. Cette vidéo doit adopter un style visuel et audio engageant et amical, en utilisant les avatars IA de HeyGen pour représenter des membres d'équipe diversifiés et en mettant en avant notre identité unique à travers des modèles et des scènes professionnels.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'intégration complète de 2 minutes spécifiquement adaptée aux nouvelles recrues internationales dans nos sites d'usine mondiaux, couvrant les formalités administratives initiales et la navigation dans les installations. Le style visuel et audio doit être professionnel et accessible à l'échelle mondiale, avec des traductions claires facilitées par la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer une localisation vidéo efficace.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo ciblée de 30 secondes pour les formateurs et employés d'usine apprenant de nouvelles machines, démontrant une procédure opérationnelle spécifique. Le style visuel doit être dynamique et concis, incorporant des illustrations techniques et une narration informative et ciblée, en utilisant la conversion de texte en vidéo de HeyGen ainsi que le support riche de la bibliothèque de médias/stock pour produire rapidement un contenu de formation des employés à fort impact.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Intégration en Usine

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes et précises pour vos employés d'usine en utilisant l'IA, sans compétences en montage vidéo requises.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre texte ou utiliser un script existant. Notre fonctionnalité de conversion de "texte en vidéo" transforme instantanément vos mots en un brouillon, servant de base pour vos "vidéos d'intégration" efficaces.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une large gamme d'"avatars IA" pour représenter votre message, augmentant l'engagement et rendant votre contenu attrayant et professionnel pour les nouvelles recrues.
3
Step 3
Appliquez la Marque & la Voix
Personnalisez votre vidéo avec les "contrôles de marque (logo, couleurs)" de HeyGen pour s'aligner parfaitement avec votre "culture d'entreprise", assurant un aspect cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez & Distribuez
Utilisez le "redimensionnement des ratios d'aspect & les exportations" de HeyGen pour générer votre vidéo de haute qualité dans divers formats, parfait pour des programmes de "formation des employés" complets sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures Complexes en Usine

Expliquez clairement les processus d'usine complexes et les protocoles de sécurité en utilisant des vidéos IA engageantes pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos IA pour la formation des employés ?

HeyGen est un générateur de vidéos IA avancé qui transforme les scripts en vidéos captivantes en utilisant des avatars IA réalistes et des voix off IA. Ce processus de conversion de texte en vidéo simplifie considérablement la création de vidéos de formation et d'intégration de haute qualité sans nécessiter de compétences spécialisées.

Qu'est-ce qui rend HeyGen accessible pour créer des vidéos d'intégration pour toute entreprise ?

HeyGen offre une plateforme intuitive avec divers modèles de vidéos et contrôles de marque, permettant à quiconque de créer des vidéos d'intégration professionnelles sans expertise technique préalable. Son interface conviviale agit comme un moteur créatif puissant, garantissant que la culture de votre entreprise est reflétée de manière cohérente.

HeyGen peut-il prendre en charge divers formats vidéo et la localisation pour des équipes mondiales ?

Oui, HeyGen prend en charge des exportations flexibles et offre un redimensionnement des ratios d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes. Pour la formation des employés à l'échelle mondiale, il facilite également la localisation vidéo avec des voix off IA et des sous-titres, rendant votre contenu accessible dans le monde entier.

Comment HeyGen peut-il améliorer la formation spécialisée comme les vidéos d'intégration en usine ?

HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos d'intégration en usine, offrant des avatars IA personnalisés et des modèles de vidéos personnalisables pour produire des vidéos de formation à la sécurité percutantes. Cela garantit une instruction cohérente et engageante, essentielle pour la formation critique des employés dans les environnements industriels.

