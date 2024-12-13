Créateur de Vidéos d'Installations : Créez des Visites Virtuelles Époustouflantes
Créez facilement des vidéos de présentation d'installations et des visites virtuelles engageantes pour votre entreprise en utilisant la génération de voix off professionnelle.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative concise de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, détaillant un nouveau service ou produit. Le style visuel doit être engageant avec du texte et des graphiques animés, soutenu par une voix amicale et professionnelle, animée par les avatars AI avancés de HeyGen pour présenter l'information de manière dynamique.
Produisez une vidéo marketing captivante de 30 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les responsables de marque, promouvant une vente flash ou une offre à durée limitée. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique et tendance, incorporant une musique de fond populaire et une voix enthousiaste et persuasive générée à l'aide de la fonctionnalité sophistiquée de génération de voix off de HeyGen.
Concevez une vidéo de visite virtuelle immersive de 90 secondes, adaptée aux agents immobiliers et aux planificateurs d'événements pour mettre en valeur une propriété ou un lieu unique. La présentation visuelle doit être détaillée et élégante, avec des effets sonores ambiants et une narration informative et fluide créée en transformant un script directement en vidéo grâce à la capacité de texte en vidéo de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation et l'intégration des installations.
Utilisez des vidéos générées par AI pour créer des visites de formation engageantes et des supports d'intégration, améliorant la rétention et la compréhension pour les employés et les visiteurs.
Produisez des vidéos captivantes de présentation d'installations pour les réseaux sociaux.
Créez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour mettre en valeur votre installation, attirant plus d'intérêt et d'engagement en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles pour les entreprises ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des "vidéos marketing" et des "vidéos explicatives" grâce à son "générateur de vidéos AI". Notre "créateur de vidéos en ligne" intuitif propose des "modèles de vidéos" et un "éditeur glisser-déposer" pour simplifier votre processus créatif pour tout besoin professionnel.
Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour la production de vidéos créatives ?
HeyGen intègre des "outils alimentés par l'AI" avancés comme les "avatars AI" et les "voix off professionnelles" pour améliorer votre processus de "création de vidéos". Vous pouvez également tirer parti de la "transformation de texte en vidéo" et de la "génération de voix off" robuste pour un contenu dynamique qui résonne avec votre audience.
HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos d'installations ou pour des visites virtuelles ?
Absolument. HeyGen est un "créateur de vidéos d'installations" idéal pour produire des contenus engageants de "présentation d'installations" ou des "visites virtuelles" immersives. Notre plateforme soutient la création d'expériences de "visite de formation" détaillées avec facilité, rendant l'information complexe accessible.
HeyGen offre-t-il des fonctionnalités robustes d'édition vidéo et de contrôle de la marque ?
Oui, HeyGen propose des fonctionnalités complètes d'"éditeur vidéo" incluant des "contrôles de marque" pour les logos et les couleurs, et une riche "bibliothèque de médias/support de stock". Vous pouvez également utiliser le "redimensionnement et l'exportation au format d'aspect" pour adapter vos vidéos à toute plateforme, garantissant que votre vision créative est pleinement réalisée.