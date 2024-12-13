Créateur de Vidéos d'Installations : Créez des Visites Virtuelles Époustouflantes

Créez facilement des vidéos de présentation d'installations et des visites virtuelles engageantes pour votre entreprise en utilisant la génération de voix off professionnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative concise de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, détaillant un nouveau service ou produit. Le style visuel doit être engageant avec du texte et des graphiques animés, soutenu par une voix amicale et professionnelle, animée par les avatars AI avancés de HeyGen pour présenter l'information de manière dynamique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing captivante de 30 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les responsables de marque, promouvant une vente flash ou une offre à durée limitée. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique et tendance, incorporant une musique de fond populaire et une voix enthousiaste et persuasive générée à l'aide de la fonctionnalité sophistiquée de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de visite virtuelle immersive de 90 secondes, adaptée aux agents immobiliers et aux planificateurs d'événements pour mettre en valeur une propriété ou un lieu unique. La présentation visuelle doit être détaillée et élégante, avec des effets sonores ambiants et une narration informative et fluide créée en transformant un script directement en vidéo grâce à la capacité de texte en vidéo de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'installations

Créez facilement des vidéos professionnelles de présentation d'installations, des visites virtuelles et des contenus de formation avec des outils alimentés par l'AI, mettant en valeur votre espace avec clarté et impact.

1
Step 1
Créez votre projet vidéo
Commencez par sélectionner un modèle ou importer votre script. Notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo convertit rapidement vos idées en un plan visuel, posant les bases de votre vidéo de présentation d'installations.
2
Step 2
Choisissez les visuels et les scènes
Enrichissez votre vidéo avec un contenu engageant. Sélectionnez dans notre bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes pour structurer votre récit, ajoutant une touche visuelle qui représente véritablement votre installation.
3
Step 3
Ajoutez des avatars AI et des voix off
Améliorez votre présentation avec des avatars AI réalistes pour guider les spectateurs, assurant un message clair et cohérent pour vos visites virtuelles.
4
Step 4
Exportez et partagez votre visite
Finalisez votre vidéo captivante d'installation. Utilisez le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect pour préparer votre vidéo pour toute plateforme, assurant qu'elle est prête à être partagée en tant que visite de formation ou vidéo marketing.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des visites virtuelles à fort impact et des publicités promotionnelles

Développez des publicités vidéo professionnelles et performantes ainsi que des visites virtuelles pour commercialiser efficacement votre installation, augmentant la notoriété et les visites potentielles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles pour les entreprises ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des "vidéos marketing" et des "vidéos explicatives" grâce à son "générateur de vidéos AI". Notre "créateur de vidéos en ligne" intuitif propose des "modèles de vidéos" et un "éditeur glisser-déposer" pour simplifier votre processus créatif pour tout besoin professionnel.

Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour la production de vidéos créatives ?

HeyGen intègre des "outils alimentés par l'AI" avancés comme les "avatars AI" et les "voix off professionnelles" pour améliorer votre processus de "création de vidéos". Vous pouvez également tirer parti de la "transformation de texte en vidéo" et de la "génération de voix off" robuste pour un contenu dynamique qui résonne avec votre audience.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos d'installations ou pour des visites virtuelles ?

Absolument. HeyGen est un "créateur de vidéos d'installations" idéal pour produire des contenus engageants de "présentation d'installations" ou des "visites virtuelles" immersives. Notre plateforme soutient la création d'expériences de "visite de formation" détaillées avec facilité, rendant l'information complexe accessible.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités robustes d'édition vidéo et de contrôle de la marque ?

Oui, HeyGen propose des fonctionnalités complètes d'"éditeur vidéo" incluant des "contrôles de marque" pour les logos et les couleurs, et une riche "bibliothèque de médias/support de stock". Vous pouvez également utiliser le "redimensionnement et l'exportation au format d'aspect" pour adapter vos vidéos à toute plateforme, garantissant que votre vision créative est pleinement réalisée.

