Le Générateur de Vidéos de Formation #1 pour un Apprentissage Sans Effort
Produisez facilement des vidéos de formation engageantes. Utilisez des avatars AI pour offrir un contenu professionnel et multilingue qui captive les apprenants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de "Formation Technique" de 2 minutes ciblant des techniciens expérimentés pour des rappels de "Formation sur l'Équipement". Cette vidéo doit incorporer des enregistrements d'écran détaillés montrant des opérations complexes, ainsi que des plans rapprochés de pièces spécifiques de la machinerie. Utilisez la fonction de texte-à-vidéo à partir de script pour des instructions précises et incluez des sous-titres/captions en "plusieurs langues" pour améliorer l'accessibilité et la compréhension au sein d'équipes diversifiées.
Produisez une vidéo explicative animée de 60 secondes pour les "équipes de L&D" communiquant les récentes "Mises à Jour des Politiques" à tout le personnel de l'installation, visant une "efficacité de formation" maximale. L'approche visuelle doit être moderne et axée sur l'infographie, utilisant des Modèles et scènes dynamiques avec des transitions rapides et percutantes. Une voix AI professionnelle et énergique délivrera le contenu, soulignant la facilité des mises à jour pour les révisions futures.
Générez une vidéo concise de 45 secondes pour les visiteurs externes et les entrepreneurs, décrivant les procédures "Étape par Étape sur le Lieu de Travail" pour les "vidéos de formation à l'accès aux installations". Le contenu visuel mélangera des séquences réelles engageantes de la bibliothèque de médias/stock avec des indications directionnelles animées claires. L'audio doit être net et accueillant, tandis que le redimensionnement du format d'image et les exports garantissent que la vidéo est optimisée pour divers formats d'affichage, des kiosques aux appareils mobiles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée du Contenu de Formation.
Générez rapidement des cours de formation diversifiés et étendez l'apprentissage à l'échelle mondiale avec des vidéos AI multilingues, atteignant plus d'employés efficacement.
Augmenter l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Captivez votre personnel avec des Avatars AI dynamiques et des voix off AI, assurant un engagement plus élevé et une meilleure rétention des connaissances en formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation engageantes ?
HeyGen utilise des Avatars AI avancés et des voix off AI pour transformer des invites textuelles en vidéos de formation professionnelles et engageantes, rendant les sujets complexes faciles à comprendre pour les équipes de L&D. Cette création vidéo alimentée par l'AI simplifie le processus pour un contenu de formation de haute qualité.
HeyGen peut-il aider les équipes de L&D à créer rapidement des vidéos de formation technique et à les mettre à jour facilement ?
Oui, HeyGen permet aux équipes de L&D de produire rapidement des vidéos de formation technique en utilisant des modèles personnalisables. Sa plateforme intuitive permet des mises à jour faciles, garantissant que votre contenu de formation reste actuel et efficace sans avoir besoin d'outils de montage vidéo complexes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des vidéos de formation multilingues et accessibles ?
HeyGen prend en charge plus de 140 langues avec ses voix off AI et inclut un Lecteur Vidéo Multilingue intégré, rendant vos vidéos de formation accessibles à l'échelle mondiale. Le Générateur de Sous-titres AI améliore encore l'accessibilité et la compréhension pour des audiences diversifiées.
Comment puis-je améliorer mon intégration des employés ou mes tutoriels techniques avec des Avatars AI et des enregistrements d'écran dans HeyGen ?
HeyGen vous permet d'intégrer de manière transparente des Avatars AI professionnels en tant que têtes parlantes aux côtés d'enregistrements d'écran pour des intégrations d'employés et des tutoriels techniques captivants. Cette combinaison crée des vidéos très professionnelles et engageantes, assurant un partage de connaissances clair et efficace.