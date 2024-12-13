Générateur de Vidéos de Visite d'Installation pour des Visites Virtuelles Époustouflantes

Transformez facilement votre espace en expériences virtuelles captivantes grâce à de puissantes capacités de texte en vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une visite virtuelle d'installation de 60 secondes pour les équipes RH intégrant de nouveaux employés. La vidéo doit comporter des visuels accueillants et informatifs avec des transitions fluides, une musique de fond douce et un avatar IA engageant guidant la visite, en utilisant les avatars IA de HeyGen pour offrir des visites virtuelles d'installation complètes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de visite concise de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises souhaitant mettre en valeur leur espace. Utilisez des visuels lumineux et invitants, une bande sonore pop contemporaine et des sous-titres clairs et stylés, en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour soutenir la personnalisation de la marque et captiver les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de visite immobilière en haute définition de 45 secondes, adaptée aux agents immobiliers. Le style visuel doit être inspirant, en se concentrant sur les caractéristiques clés de la propriété, complété par une musique de fond élégante et un support efficace de la bibliothèque multimédia, démontrant comment des vidéos de visite immobilière peuvent être créées sans tournage grâce au support de la bibliothèque/stock de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Visite d'Installation

Créez des visites virtuelles d'installation captivantes et professionnelles sans effort avec des outils alimentés par l'IA, transformant votre contenu en expériences vidéo captivantes pour diverses plateformes.

1
Step 1
Téléchargez Votre Contenu
Commencez par télécharger des images ou des clips vidéo de votre installation, ou collez votre script de visite pour exploiter la conversion de Texte en Vidéo pour des brouillons instantanés.
2
Step 2
Personnalisez les Éléments Visuels
Personnalisez votre visite en sélectionnant des modèles professionnels et en appliquant des éléments de marque, y compris votre logo et vos couleurs personnalisées grâce aux contrôles de personnalisation de la marque.
3
Step 3
Générez une Narration Professionnelle
Améliorez votre vidéo en générant des voix off IA au son naturel pour une narration soignée et informative, donnant vie à votre installation.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Visite
Finalisez votre vidéo de visite d'installation professionnelle en utilisant le redimensionnement et les exports au format d'aspect, parfaitement optimisés pour le partage sur les plateformes de médias sociaux et les présentations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmentez l'engagement en formation avec des visites guidées IA

.

Améliorez l'intégration et la formation des employés en créant des visites guidées d'installation engageantes alimentées par l'IA qui illustrent clairement les zones clés et les procédures.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de visite d'installation captivantes sans tournage traditionnel ?

Le générateur de visites virtuelles IA de HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de visite d'installation captivantes sans tournage traditionnel. Exploitez les Avatars IA et les capacités de Texte en Vidéo pour mettre en valeur votre espace avec une qualité professionnelle et une touche créative, éliminant le besoin d'équipements coûteux ou de tournages.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour la cohérence de la marque dans les vidéos de visite ?

Absolument, le Créateur de Vidéos de Visite de HeyGen propose des contrôles de Personnalisation de Marque robustes, vous permettant de maintenir un look cohérent et visuellement attrayant. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices grâce à son interface intuitive de glisser-déposer pour garantir une qualité professionnelle et une reconnaissance.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'IA HeyGen inclut-il pour améliorer les visites virtuelles d'installation ?

HeyGen simplifie la Création de Vidéos Alimentées par l'IA pour les visites virtuelles d'installation avec des fonctionnalités avancées. Utilisez des voix off IA, des sous-titres automatiques et divers Effets Vidéo pour créer un contenu dynamique et accessible, prêt pour une distribution fluide sur les plateformes de médias sociaux.

HeyGen peut-il être utilisé pour générer des vidéos de visite immobilière en haute définition ?

Oui, HeyGen est un outil idéal pour générer des vidéos de visite immobilière en haute définition et des vidéos de liste cinématographiques. Employez une gamme d'effets visuels, de Mouvements Vidéo IA, et animez des images pour assurer des mouvements de caméra fluides et une présentation visuellement époustouflante qui capte l'engagement des acheteurs.

