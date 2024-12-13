Générateur de Vidéos de Présentation d'Installations : Créez des Visites Immersives

Créez rapidement des visites captivantes d'installations. Notre générateur de vidéos AI utilise des avatars AI pour donner vie à vos explications sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative concise de 30 secondes destinée aux clients potentiels et aux investisseurs, visant à mettre en avant une installation opérationnelle innovante de l'entreprise. Visuellement, cela doit être élégant et professionnel avec des rendus 3D et une animation subtile, accompagnés d'une voix off autoritaire mais accessible. En utilisant les avatars AI de HeyGen, la vidéo peut présenter un présentateur virtuel réaliste guidant les spectateurs à travers les zones clés, rendant la génération de vidéos de bout en bout accessible et engageante.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de communication interne complète de 60 secondes pour les nouveaux employés, offrant une présentation accueillante des installations. L'esthétique visuelle doit être chaleureuse et invitante, utilisant des infographies claires et des séquences réelles, soulignées par une voix off amicale et rassurante. Cette vidéo doit illustrer comment l'utilisation des modèles et scènes préfabriqués de HeyGen permet aux départements RH de produire rapidement un contenu d'intégration engageant et informatif sans compétences de conception étendues, assurant une image de marque cohérente et un message clair.
Exemple de Prompt 3
Produisez un contenu dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux organisateurs d'événements et aux participants, annonçant une conférence industrielle à venir dans un lieu unique. Employez un style visuel rapide avec des coupes rapides de visuels saisissants et une musique énergique, en utilisant des légendes concises et percutantes au lieu d'une voix off complète. Mettez en avant comment la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen permet aux créateurs d'assembler rapidement des visuels captivants pour leurs campagnes sur les réseaux sociaux, rendant le processus de génération de courtes vidéos marketing sans effort.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de présentation d'installations

Créez sans effort des vidéos professionnelles et engageantes de présentation d'installations en seulement quatre étapes simples, transformant votre texte en histoires visuelles captivantes avec AI.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Sélectionnez un modèle préfabriqué conçu pour les présentations ou commencez avec une toile vierge pour commencer à créer efficacement votre vidéo de présentation d'installations.
2
Step 2
Collez Votre Script
Collez votre script détaillant les caractéristiques et points forts de votre installation. Notre Générateur de Texte en Vidéo convertira vos mots en scènes vidéo dynamiques.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et des Voix Off
Ajoutez des avatars AI réalistes pour présenter l'histoire de votre installation ou générez des voix off engageantes à partir de votre texte, donnant vie à votre récit sans effort.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Utilisez les outils d'édition intégrés pour ajouter du branding, ajuster les visuels, puis exportez votre vidéo de présentation d'installations de haute qualité dans le format souhaité pour un partage immédiat.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux

.

Générez du contenu captivant pour les réseaux sociaux afin de promouvoir votre installation, atteignant un public plus large et augmentant la visibilité en ligne.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing créatives ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos marketing engageantes et du contenu pour les réseaux sociaux sans effort. Exploitez nos modèles préfabriqués et nos puissantes fonctionnalités AI pour produire des visuels captivants qui attirent l'attention et racontent l'histoire de votre marque.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace ?

HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI avancé en transformant le texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes et des voix off naturelles. Cela permet une production efficace de contenu de haute qualité sans montage complexe.

HeyGen offre-t-il des outils complets pour la génération de vidéos de bout en bout ?

Oui, HeyGen propose une suite complète d'outils d'édition dans son éditeur en ligne pour la génération de vidéos de bout en bout. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres, intégrer vos éléments de marque et affiner votre projet vidéo de A à Z.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos professionnelles de présentation d'installations ?

Absolument, HeyGen est un excellent générateur de vidéos de présentation d'installations, vous permettant de produire des visuels clairs et informatifs. Il est parfait pour mettre en valeur votre emplacement ou vos services, créant des vidéos marketing captivantes avec facilité.

