Générateur de Vidéos de Guidage des Installations : Vidéos de Formation Rapides
Transformez rapidement des scripts textuels en vidéos de formation professionnelles. Notre capacité de texte à vidéo simplifie la documentation.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation à la sécurité de 90 secondes pour tout le personnel nécessitant une formation de conformité, décrivant les protocoles d'évacuation d'urgence. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir une diffusion précise du contenu, en associant des visuels instructifs, éventuellement avec des éléments animés, à un audio clair et calme, soutenu par des sous-titres pour l'accessibilité.
Produisez un guide pratique de 2 minutes pour les techniciens et les équipes de maintenance, documentant méticuleusement les étapes de dépannage d'une machine complexe, servant de documentation vidéo critique. La vidéo doit utiliser des visuels détaillés étape par étape avec des superpositions de texte à l'écran, enrichis par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents, et une voix off précise.
Concevez une vidéo explicative engageante de 45 secondes pour l'intégration des nouvelles recrues dans des rôles techniques, présentant un outil logiciel propriétaire. Adoptez un style graphique moderne, avec un avatar AI pour présenter les fonctionnalités clés, et assurez-vous que le résultat est optimisé pour diverses plateformes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen, tout en maintenant une voix amicale et informative.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez des Programmes de Guidage et de Formation Étendus.
Rationalisez la création de cours de guidage des installations et de formation à la sécurité pour une distribution plus large.
Améliorez l'Efficacité et la Rétention de la Formation.
Améliorez l'engagement des stagiaires et la rétention des connaissances pour les procédures de sécurité au travail et opérationnelles critiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation alimentées par l'AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation professionnelles en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Vous pouvez facilement transformer des scripts en documentation vidéo engageante avec des avatars AI et une génération de voix off automatisée.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les avatars AI et le contenu vidéo ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour personnaliser vos avatars AI et votre contenu vidéo, y compris des contrôles de marque, une riche bibliothèque de médias, et divers modèles et scènes. Cela permet de créer des vidéos explicatives et des guides pratiques sur mesure.
HeyGen peut-il prendre en charge la localisation et l'accessibilité des vidéos de formation ?
Oui, HeyGen facilite la portée mondiale en offrant des fonctionnalités telles que les sous-titres et la génération de voix off, rendant vos vidéos de formation et de conformité accessibles et localisées pour des audiences diverses.
Quelles options de sortie sont disponibles pour les vidéos générées avec HeyGen ?
HeyGen offre des options de sortie flexibles, y compris le redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations de haute qualité, garantissant que vos vidéos générées par AI sont optimisées pour diverses plateformes et utilisations comme la formation à la sécurité au travail et l'intégration.