Générateur de Vidéos de Guidage des Installations : Vidéos de Formation Rapides

Transformez rapidement des scripts textuels en vidéos de formation professionnelles. Notre capacité de texte à vidéo simplifie la documentation.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la sécurité de 90 secondes pour tout le personnel nécessitant une formation de conformité, décrivant les protocoles d'évacuation d'urgence. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir une diffusion précise du contenu, en associant des visuels instructifs, éventuellement avec des éléments animés, à un audio clair et calme, soutenu par des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide pratique de 2 minutes pour les techniciens et les équipes de maintenance, documentant méticuleusement les étapes de dépannage d'une machine complexe, servant de documentation vidéo critique. La vidéo doit utiliser des visuels détaillés étape par étape avec des superpositions de texte à l'écran, enrichis par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents, et une voix off précise.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative engageante de 45 secondes pour l'intégration des nouvelles recrues dans des rôles techniques, présentant un outil logiciel propriétaire. Adoptez un style graphique moderne, avec un avatar AI pour présenter les fonctionnalités clés, et assurez-vous que le résultat est optimisé pour diverses plateformes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen, tout en maintenant une voix amicale et informative.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Guidage des Installations

Produisez sans effort une documentation vidéo claire, cohérente et engageante pour les procédures d'installation, les protocoles de sécurité et les guides opérationnels avec l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Guidage
Commencez par saisir votre texte de guidage des installations. Notre plateforme transforme votre script en une vidéo dynamique grâce à sa capacité de texte à vidéo à partir d'un script, garantissant l'exactitude pour la formation à la sécurité et opérationnelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur Virtuel
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message. Ces avatars offrent une présence à l'écran professionnelle et cohérente, idéale pour diverses vidéos de formation et guides pratiques.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Audio Essentiels
Améliorez votre vidéo avec une narration professionnelle. Exploitez la fonctionnalité de génération de voix off pour créer un audio clair et naturel qui complète votre contenu visuel, garantissant que votre guidage est facilement compris.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de guidage des installations et préparez-la pour la distribution. Utilisez notre fonctionnalité d'exportation pour télécharger votre vidéo de haute qualité, prête à être intégrée dans votre système de gestion de l'apprentissage ou votre documentation interne.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures Opérationnelles Complexes

Simplifiez les procédures opérationnelles complexes et les informations sur les installations grâce à des explications vidéo claires et engageantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation alimentées par l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation professionnelles en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Vous pouvez facilement transformer des scripts en documentation vidéo engageante avec des avatars AI et une génération de voix off automatisée.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les avatars AI et le contenu vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour personnaliser vos avatars AI et votre contenu vidéo, y compris des contrôles de marque, une riche bibliothèque de médias, et divers modèles et scènes. Cela permet de créer des vidéos explicatives et des guides pratiques sur mesure.

HeyGen peut-il prendre en charge la localisation et l'accessibilité des vidéos de formation ?

Oui, HeyGen facilite la portée mondiale en offrant des fonctionnalités telles que les sous-titres et la génération de voix off, rendant vos vidéos de formation et de conformité accessibles et localisées pour des audiences diverses.

Quelles options de sortie sont disponibles pour les vidéos générées avec HeyGen ?

HeyGen offre des options de sortie flexibles, y compris le redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations de haute qualité, garantissant que vos vidéos générées par AI sont optimisées pour diverses plateformes et utilisations comme la formation à la sécurité au travail et l'intégration.

