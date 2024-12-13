Créez un tutoriel d'une minute pour les propriétaires de petites entreprises ayant des difficultés avec leurs vidéos marketing, en démontrant comment utiliser un "générateur de vidéos Facebook" pour produire rapidement du contenu engageant. La vidéo doit avoir un style visuel propre et professionnel avec des superpositions de texte claires et une génération de voix off calme et instructive. Mettez en avant l'efficacité obtenue grâce à l'utilisation de modèles vidéo et la commodité des sous-titres automatiques pour une portée plus large sur les réseaux sociaux.

