Conçois une vidéo d'introduction de 45 secondes pour les nouveaux patients, en te concentrant sur des conseils essentiels pour la santé oculaire. Cette production du "créateur de vidéos de soins oculaires" doit adopter un style visuel lumineux et informatif complété par une voix off calme et rassurante, en tirant parti de la génération avancée de voix off de HeyGen pour assurer la clarté et l'impact dans ces vidéos de santé cruciales pour le grand public.

