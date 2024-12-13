Générateur de vidéos prêt à l'export : Créez des vidéos pro pour n'importe quelle plateforme
Créez des vidéos époustouflantes, de qualité export, avec des avatars AI réalistes, parfaites pour les réseaux sociaux et le marketing.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes ciblant de nouveaux clients d'entreprise, détaillant les avantages de l'utilisation d'un outil "de script à vidéo" pour les communications internes. Adoptez une esthétique visuelle propre et corporative avec un audio clair et concis. Exploitez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière accessible, accompagnés de "sous-titres" pour l'accessibilité.
Produisez une publicité accrocheuse de 45 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour les entrepreneurs du e-commerce, mettant en avant de nouvelles fonctionnalités de produit avec un accent sur la "personnalisation". Le style visuel doit être élégant et inspirant, utilisant des gros plans et des transitions fluides, accompagné d'une bande sonore motivante. Cette vidéo utilisera efficacement les divers "modèles et scènes" de HeyGen de sa "bibliothèque de médias/support de stock" pour créer rapidement des vidéos époustouflantes et conformes à la marque.
Imaginez une promo concise de 15 secondes pour un "générateur de vidéos prêt à l'export" pour les agences créatives, mettant l'accent sur le déploiement rapide sur les plateformes. Le style visuel et audio doit être rapide et percutant, utilisant des graphismes audacieux et une voix off forte et confiante. Employez la fonctionnalité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour garantir que le contenu est parfaitement optimisé pour divers canaux sociaux avec facilité, le rendant idéal pour des vidéos rapides sur les réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de publicités performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo AI de haute qualité, prêtes à l'export, qui captivent les audiences et stimulent la performance des campagnes.
Vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.
Générez sans effort des vidéos et clips engageants, prêts à l'export, pour les réseaux sociaux, optimisés pour diverses plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?
HeyGen transforme votre script en vidéos époustouflantes de qualité studio en utilisant des avatars AI avancés et des voix off naturelles. Ce générateur de vidéos AI facilite la production de vidéos de haute qualité à partir de texte sans montage complexe.
Puis-je personnaliser les vidéos AI générées par HeyGen pour ma marque ?
Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de branding, pour s'assurer que vos vidéos AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez exploiter des modèles de vidéos et des variations de style créatif pour produire des vidéos époustouflantes conformes à votre marque.
Quelles options d'exportation sont disponibles pour le contenu généré par HeyGen ?
HeyGen prend en charge l'exportation de vos vidéos générées par AI en haute qualité d'exportation, y compris le format MP4 et jusqu'à une résolution 4K. Cela garantit que vos vidéos pour les réseaux sociaux, le marketing et autres contenus sont prêtes pour n'importe quelle plateforme.
Quels types de vidéos créatives puis-je produire avec HeyGen ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI polyvalent qui vous permet de créer une large gamme de vidéos créatives, y compris des vidéos marketing, des vidéos de vente, des vidéos explicatives, des tutoriels et même des publicités. Ses capacités de script à vidéo offrent une flexibilité créative immense pour tous vos besoins.