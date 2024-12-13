Générateur de vidéos prêt à l'export : Créez des vidéos pro pour n'importe quelle plateforme

Créez des vidéos époustouflantes, de qualité export, avec des avatars AI réalistes, parfaites pour les réseaux sociaux et le marketing.

Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment un "générateur de vidéos AI" simplifie la création de contenu. Le style visuel doit être moderne et vibrant, avec des coupes rapides et du texte à l'écran, complété par une voix off énergique. Utilisez la capacité de HeyGen à "transformer du texte en vidéo à partir d'un script" pour transformer facilement un bref message de vente en visuels captivants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes ciblant de nouveaux clients d'entreprise, détaillant les avantages de l'utilisation d'un outil "de script à vidéo" pour les communications internes. Adoptez une esthétique visuelle propre et corporative avec un audio clair et concis. Exploitez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière accessible, accompagnés de "sous-titres" pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité accrocheuse de 45 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour les entrepreneurs du e-commerce, mettant en avant de nouvelles fonctionnalités de produit avec un accent sur la "personnalisation". Le style visuel doit être élégant et inspirant, utilisant des gros plans et des transitions fluides, accompagné d'une bande sonore motivante. Cette vidéo utilisera efficacement les divers "modèles et scènes" de HeyGen de sa "bibliothèque de médias/support de stock" pour créer rapidement des vidéos époustouflantes et conformes à la marque.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une promo concise de 15 secondes pour un "générateur de vidéos prêt à l'export" pour les agences créatives, mettant l'accent sur le déploiement rapide sur les plateformes. Le style visuel et audio doit être rapide et percutant, utilisant des graphismes audacieux et une voix off forte et confiante. Employez la fonctionnalité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour garantir que le contenu est parfaitement optimisé pour divers canaux sociaux avec facilité, le rendant idéal pour des vidéos rapides sur les réseaux sociaux.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos prêt à l'export

Transformez sans effort vos idées en vidéos professionnelles de haute qualité prêtes pour n'importe quelle plateforme avec notre générateur de vidéos AI intuitif.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par coller votre script ou taper votre contenu dans le générateur, en utilisant la capacité de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour poser les bases de votre projet.
2
Step 2
Choisissez votre avatar
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message, apportant une touche humaine professionnelle et engageante à votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des améliorations
Générez des voix off au son naturel en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off et ajoutez des sous-titres dynamiques pour garantir que votre message est clair et accessible.
4
Step 4
Exportez votre projet
Utilisez des options robustes de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour produire votre vidéo en qualité d'exportation époustouflante, prête pour n'importe quelle destination.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et éducation améliorées

Élevez l'apprentissage avec des vidéos de formation alimentées par AI, facilement exportables, qui augmentent l'engagement et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?

HeyGen transforme votre script en vidéos époustouflantes de qualité studio en utilisant des avatars AI avancés et des voix off naturelles. Ce générateur de vidéos AI facilite la production de vidéos de haute qualité à partir de texte sans montage complexe.

Puis-je personnaliser les vidéos AI générées par HeyGen pour ma marque ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de branding, pour s'assurer que vos vidéos AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez exploiter des modèles de vidéos et des variations de style créatif pour produire des vidéos époustouflantes conformes à votre marque.

Quelles options d'exportation sont disponibles pour le contenu généré par HeyGen ?

HeyGen prend en charge l'exportation de vos vidéos générées par AI en haute qualité d'exportation, y compris le format MP4 et jusqu'à une résolution 4K. Cela garantit que vos vidéos pour les réseaux sociaux, le marketing et autres contenus sont prêtes pour n'importe quelle plateforme.

Quels types de vidéos créatives puis-je produire avec HeyGen ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI polyvalent qui vous permet de créer une large gamme de vidéos créatives, y compris des vidéos marketing, des vidéos de vente, des vidéos explicatives, des tutoriels et même des publicités. Ses capacités de script à vidéo offrent une flexibilité créative immense pour tous vos besoins.

