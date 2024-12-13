Créateur de Vidéos d'Expo : Créez du Contenu Marketing Engagé

Produisez sans effort des vidéos explicatives de haute qualité à partir de texte avec notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo à partir de script.

Produisez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes pour un salon professionnel à venir, ciblant les propriétaires de petites entreprises qui doivent se démarquer rapidement. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des graphismes épurés et une bande sonore entraînante et énergique. Ce clip démontrera à quel point il est facile pour les utilisateurs de créer un contenu "créateur de vidéos d'expo" convaincant en utilisant les divers Modèles et scènes de HeyGen pour présenter efficacement leurs produits et services lors de tout événement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative engageante de 45 secondes conçue pour présenter une nouvelle fonctionnalité logicielle à des clients potentiels en quête de solutions innovantes. Le style visuel et audio doit être professionnel mais convivial, utilisant un avatar AI réaliste pour expliquer des concepts complexes avec clarté. Cette pièce "vidéos explicatives" mettra en avant les principaux avantages, en s'appuyant sur les avatars AI avancés de HeyGen pour offrir une présentation fluide et mémorable de contenu "vidéo" précieux.
Exemple de Prompt 2
Concevez un court-métrage captivant de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destiné aux consommateurs en ligne défilant dans leurs fils d'actualité, pour annoncer une vente flash. La vidéo doit être rapide avec des transitions visuellement engageantes, accompagnée de musique de fond tendance, et inclure impérativement les Sous-titres/captions générés automatiquement par HeyGen pour garantir un impact maximal même lorsqu'elle est visionnée sans son, ce qui en fait un "contenu court" parfait pour susciter un engagement immédiat.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'entreprise soignée de 60 secondes pour les employés internes, détaillant les nouvelles directives de conformité, destinée à une diffusion rapide et claire. L'esthétique doit être épurée et professionnelle, avec un ton rassurant et autoritaire transmis par une génération de Voix off précise. Cette pièce "services de vidéos d'entreprise" assure une communication cohérente entre les départements, fonctionnant comme un mini-module "vidéos de formation d'entreprise" efficace, rationalisant les communications internes avec HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Expo

Produisez sans effort des vidéos d'expo dynamiques et engageantes avec la plateforme alimentée par AI de HeyGen, garantissant que votre message se démarque et captive votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script et Avatar
Commencez par transformer le script de vos vidéos marketing en visuels convaincants. Utilisez notre fonctionnalité avancée de Texte-à-vidéo à partir de script pour générer du contenu engageant, en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque professionnellement.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre contenu vidéo en incorporant des médias pertinents de notre vaste bibliothèque. Appliquez vos contrôles de Branding uniques, y compris les logos et les couleurs de marque, pour assurer une image d'entreprise cohérente et professionnelle pour votre présentation d'expo.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Sous-titres
Perfectionnez vos vidéos explicatives avec une communication claire. Générez automatiquement des voix off qui résonnent avec votre audience et ajoutez des Sous-titres/captions précis pour garantir que votre message est accessible et percutant, engageant un public plus large à votre expo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre projet de vidéo d'expo en l'optimisant pour diverses plateformes. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour adapter votre vidéo au contenu des réseaux sociaux ou aux grands écrans, garantissant un impact et une portée maximaux pour vos efforts promotionnels.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite des Clients

.

Développez des vidéos puissantes de témoignages clients et d'histoires de réussite pour renforcer la confiance et démontrer la valeur efficacement lors de votre expo ou en ligne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos marketing convaincantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos marketing professionnelles sans effort avec des avatars AI et du texte-à-vidéo à partir d'un script, boostant votre narration créative.

Quels types de contenu vidéo créatif HeyGen peut-il produire ?

HeyGen excelle dans la génération de divers contenus vidéo créatifs, y compris des vidéos explicatives engageantes, des vidéos de formation d'entreprise efficaces, et du contenu dynamique pour les réseaux sociaux.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour produire du contenu court pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen offre des outils robustes comme des avatars AI et un redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour créer facilement du contenu court captivant optimisé pour toutes les plateformes de réseaux sociaux.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque à travers tout le contenu vidéo ?

HeyGen assure une intégration de marque fluide en offrant des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs dans tout votre contenu vidéo professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo