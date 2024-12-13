Créateur de Vidéos Promo d'Expo : Votre Outil AI Ultime

Générez des vidéos de stands d'exposition époustouflantes qui stimulent l'engagement lors des salons, transformant vos scripts directement en vidéo.

Créez un tutoriel dynamique de 30 secondes pour un créateur de vidéos promo d'exposition, conçu pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, montrant comment générer rapidement une vidéo promotionnelle engageante. Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec une voix off claire et énergique expliquant le processus d'utilisation de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour donner vie à leurs idées pour leur prochain événement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux organisateurs d'événements et aux responsables marketing de produits, mettant en avant la facilité de création de contenus époustouflants grâce à la vaste gamme de modèles vidéo de HeyGen. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle engageante et professionnelle avec une musique de fond sophistiquée, démontrant comment ces modèles peuvent simplifier la production de vidéos de stands d'exposition de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle convaincante de 60 secondes ciblant les startups technologiques et les entreprises innovantes, illustrant les capacités de pointe de HeyGen en tant que Générateur Vidéo AI. Le style visuel et audio doit être futuriste et épuré, avec un avatar AI délivrant un message persuasif sur l'efficacité et la créativité possibles avec les avatars AI pour leur prochain lancement de produit ou présence à une exposition.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 20 secondes pour un stand d'exposition spécifiquement pour les exposants et les équipes de vente participant à des salons professionnels, en se concentrant sur un message unique et percutant. Le style visuel doit être informatif et accueillant, complété par une voix off amicale qui utilise la génération de voix off de HeyGen pour communiquer rapidement un avantage clé ou un appel à l'action, assurant un engagement maximal dans un environnement d'exposition animé.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo d'Expo

Créez facilement des vidéos promotionnelles époustouflantes pour votre stand d'exposition. Stimulez l'engagement et captivez votre audience avec du contenu professionnel, alimenté par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Brouillon Initial
Générez instantanément un brouillon initial de votre "vidéo promotionnelle" en utilisant notre puissant "Générateur Vidéo AI" à partir d'un simple script textuel. Cela lance votre projet avec rapidité et efficacité.
2
Step 2
Personnalisez avec Notre Éditeur
Personnalisez chaque détail de votre vidéo en utilisant l'"éditeur de glisser-déposer" intuitif. Ajoutez facilement les visuels, le texte et la musique de votre marque pour refléter parfaitement votre message.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Élevez votre vidéo en intégrant des "avatars AI" pour présenter l'information de manière dynamique. Ces présentateurs alimentés par l'AI capteront l'attention et délivreront votre message efficacement.
4
Step 4
Exportez et Promouvez Largement
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de haute qualité dans des formats optimaux en utilisant le "redimensionnement et l'exportation des formats d'image". Partagez-la sur vos canaux de "promotion sur les réseaux sociaux" pour maximiser la portée et l'engagement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant le Succès Client lors des Expositions

.

Créez des vidéos convaincantes alimentées par l'AI mettant en avant des témoignages clients et des histoires de réussite pour renforcer la confiance et la crédibilité à votre stand d'exposition.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos promotionnelles pour les expositions ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos promotionnelles convaincantes et des vidéos de stands d'exposition. Profitez de notre Générateur Vidéo AI et de nos nombreux modèles vidéo pour produire rapidement du contenu engageant avec des avatars AI réalistes.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos promo intuitif ?

HeyGen propose un éditeur en ligne intuitif avec une interface de glisser-déposer, rendant la personnalisation de votre vidéo promotionnelle simple. Vous pouvez facilement ajouter des éléments de marque, des médias et du texte pour créer un message unique et percutant.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de stands d'exposition engageantes ?

Absolument, HeyGen est parfait pour créer des vidéos de stands d'exposition dynamiques qui stimulent l'engagement lors des salons. Utilisez nos avatars AI réalistes et la fonctionnalité de texte en vidéo pour délivrer des messages clairs et professionnels qui attirent les participants.

HeyGen est-il adapté à divers besoins de vidéos promotionnelles au-delà des expositions ?

Oui, HeyGen est un Générateur Vidéo AI polyvalent pour tous vos besoins en vidéos promotionnelles, y compris la promotion sur les réseaux sociaux et les vidéos explicatives. Adaptez facilement votre contenu pour différentes plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'image.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo