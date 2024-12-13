Outil de Vidéo Explicative : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Transformez vos scripts en vidéos explicatives professionnelles en quelques minutes avec notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script.

539/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo animée de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise, conçue pour simplifier une nouvelle politique complexe de l'entreprise. Le style visuel comportera des graphismes épurés et minimalistes avec un "Avatar AI" agissant comme un guide amical, amélioré par une "Génération de voix off" claire qui maintient un ton cohérent tout au long, mettant en valeur la puissance de la création vidéo alimentée par l'IA.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux visant à mettre en avant rapidement une fonctionnalité de produit. Cette vidéo doit adopter un style rapide et visuellement engageant avec des transitions dynamiques, parfait pour une consommation rapide sur des plateformes comme Instagram ou TikTok, et facilement créée en utilisant "Texte en vidéo à partir de script" puis affinée avec "Redimensionnement & exportation de format" pour s'adapter à diverses plateformes sociales, en tirant parti des modèles de vidéos explicatives disponibles.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 50 secondes pour les entrepreneurs et les éducateurs, présentant les larges applications d'un outil de vidéo explicative. Le style visuel sera engageant et diversifié, incorporant des séquences pertinentes de "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour illustrer différents cas d'utilisation. Une voix apaisante et explicative doit narrer, accompagnée de "Sous-titres/légendes" clairs pour l'accessibilité, démontrant la polyvalence de l'outil.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne l'Outil de Vidéo Explicative

Créez facilement des vidéos animées engageantes avec notre plateforme alimentée par l'IA. Transformez vos idées en vidéos explicatives professionnelles rapidement et efficacement.

1
Step 1
Créer à partir d'un Modèle
Commencez votre vidéo explicative instantanément en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée de "modèles de vidéos explicatives" professionnels. Notre interface intuitive vous guide pour commencer à construire votre récit avec facilité.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une variété d'"avatars AI" réalistes pour narrer votre message. Personnalisez leur apparence et intégrez-les de manière transparente dans votre vidéo pour donner vie à votre histoire.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Utilisez notre "générateur de voix AI" avancé pour ajouter des voix off naturelles dans plusieurs langues et accents. Tapez simplement votre script, et laissez notre IA créer l'audio parfait pour votre vidéo explicative.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Rendez votre vidéo explicative terminée en format "vidéo MP4" de haute qualité. Téléchargez-la pour des présentations, publiez-la sur les réseaux sociaux ou intégrez-la sur votre site web pour atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création de publicités performantes avec la vidéo AI

.

Développez efficacement des publicités vidéo explicatives percutantes pour transmettre efficacement la valeur du produit et stimuler les résultats marketing.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer le processus créatif pour les vidéos animées ?

HeyGen renforce votre vision créative pour les vidéos animées en offrant une vaste bibliothèque de modèles de vidéos explicatives et divers avatars AI. Notre éditeur intuitif de glisser-déposer simplifie le processus de création de texte en vidéo, permettant une production fluide de contenu engageant.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace de création vidéo alimenté par l'IA ?

HeyGen exploite une IA avancée pour un outil de vidéo explicative rationalisé, transformant les scripts en vidéos professionnelles avec facilité. Son puissant générateur de voix AI fournit des voix off réalistes, éliminant le besoin d'enregistrements manuels et accélérant la production de contenu.

HeyGen propose-t-il des modèles pour simplifier la production de vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen offre une sélection complète de modèles de vidéos explicatives conçus pour lancer vos projets. Combiné à une interface conviviale et à l'accès à une riche bibliothèque de vidéos de stock, créer des vidéos explicatives professionnelles n'a jamais été aussi simple.

Puis-je utiliser des avatars AI et des voix off personnalisées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen prend en charge l'intégration d'avatars AI réalistes et offre un générateur de voix AI robuste pour des voix off personnalisées. Cela améliore votre processus de création de texte en vidéo, apportant une touche dynamique et personnalisée à votre contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo