Outil de Vidéo Explicative : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement
Transformez vos scripts en vidéos explicatives professionnelles en quelques minutes avec notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo animée de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise, conçue pour simplifier une nouvelle politique complexe de l'entreprise. Le style visuel comportera des graphismes épurés et minimalistes avec un "Avatar AI" agissant comme un guide amical, amélioré par une "Génération de voix off" claire qui maintient un ton cohérent tout au long, mettant en valeur la puissance de la création vidéo alimentée par l'IA.
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux visant à mettre en avant rapidement une fonctionnalité de produit. Cette vidéo doit adopter un style rapide et visuellement engageant avec des transitions dynamiques, parfait pour une consommation rapide sur des plateformes comme Instagram ou TikTok, et facilement créée en utilisant "Texte en vidéo à partir de script" puis affinée avec "Redimensionnement & exportation de format" pour s'adapter à diverses plateformes sociales, en tirant parti des modèles de vidéos explicatives disponibles.
Produisez une vidéo informative de 50 secondes pour les entrepreneurs et les éducateurs, présentant les larges applications d'un outil de vidéo explicative. Le style visuel sera engageant et diversifié, incorporant des séquences pertinentes de "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour illustrer différents cas d'utilisation. Une voix apaisante et explicative doit narrer, accompagnée de "Sous-titres/légendes" clairs pour l'accessibilité, démontrant la polyvalence de l'outil.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux.
Produisez rapidement du contenu explicatif captivant pour renforcer la présence de votre marque sur les plateformes de réseaux sociaux.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec l'IA.
Créez des vidéos explicatives claires et engageantes pour améliorer la compréhension et la rétention des informations clés par les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer le processus créatif pour les vidéos animées ?
HeyGen renforce votre vision créative pour les vidéos animées en offrant une vaste bibliothèque de modèles de vidéos explicatives et divers avatars AI. Notre éditeur intuitif de glisser-déposer simplifie le processus de création de texte en vidéo, permettant une production fluide de contenu engageant.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace de création vidéo alimenté par l'IA ?
HeyGen exploite une IA avancée pour un outil de vidéo explicative rationalisé, transformant les scripts en vidéos professionnelles avec facilité. Son puissant générateur de voix AI fournit des voix off réalistes, éliminant le besoin d'enregistrements manuels et accélérant la production de contenu.
HeyGen propose-t-il des modèles pour simplifier la production de vidéos explicatives ?
Oui, HeyGen offre une sélection complète de modèles de vidéos explicatives conçus pour lancer vos projets. Combiné à une interface conviviale et à l'accès à une riche bibliothèque de vidéos de stock, créer des vidéos explicatives professionnelles n'a jamais été aussi simple.
Puis-je utiliser des avatars AI et des voix off personnalisées avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen prend en charge l'intégration d'avatars AI réalistes et offre un générateur de voix AI robuste pour des voix off personnalisées. Cela améliore votre processus de création de texte en vidéo, apportant une touche dynamique et personnalisée à votre contenu.