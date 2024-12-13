Créateur de Vidéos Explicatives : Vidéos Rapides et Engagantes

Créez facilement des vidéos explicatives animées professionnelles en utilisant notre fonctionnalité texte-en-vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative animée dynamique de 60 secondes destinée aux professionnels du marketing cherchant à optimiser le contenu. Utilisez une esthétique visuelle moderne avec un avatar AI professionnel délivrant les messages clés, mettant en avant comment les avatars AI de HeyGen donnent vie aux présentations et captivent les audiences.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit concise de 30 secondes ciblant les chefs de produit lançant de nouvelles fonctionnalités. Le style visuel doit être épuré et élégant, avec du texte à l'écran accentuant les avantages, et propulsé par la génération de voix off efficace de HeyGen pour délivrer un message percutant sur l'utilisation d'un éditeur glisser-déposer pour un contenu rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation de 90 secondes pour les spécialistes RH et L&D, axée sur la création de contenu éducatif interne engageant. Employez un style visuel professionnel et instructif, en tirant parti des modèles et scènes étendus de HeyGen pour démontrer comment les modèles de vidéos explicatives préconçus peuvent simplifier le développement de matériel de formation complet.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles qui captivent votre audience et clarifient des idées complexes, le tout sans avoir besoin de compétences avancées en montage vidéo.

Step 1
Créez Votre Contenu Explicatif
Commencez par saisir votre script ou texte. Notre puissante fonctionnalité texte-en-vidéo à partir d'un script convertit instantanément vos mots en un brouillon vidéo, posant les bases de votre message avec la création texte-en-vidéo.
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Vos Scènes
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Complétez votre avatar AI choisi avec des scènes engageantes et des modèles de vidéos explicatives personnalisables pour améliorer visuellement votre message.
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre vidéo explicative avec une narration au son naturel. Utilisez nos capacités de génération de voix off pour créer un audio convaincant qui correspond parfaitement à votre script grâce à notre générateur de voix AI.
Step 4
Affinez et Exportez Votre Vidéo
Utilisez l'éditeur glisser-déposer intuitif pour peaufiner chaque détail, des éléments multimédias à l'image de marque. Une fois satisfait, exportez votre vidéo explicative polie dans divers formats, prête pour n'importe quelle plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Publicités Vidéo Explicatives Convaincantes

Développez rapidement des publicités vidéo explicatives à fort taux de conversion pour communiquer efficacement les avantages des produits et inciter à l'action de l'audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives ?

HeyGen est un créateur de contenu explicatif intuitif conçu pour simplifier votre processus de production. Son interface conviviale et ses puissantes capacités de création texte-en-vidéo vous permettent de transformer facilement des scripts en vidéos explicatives engageantes sans montage complexe.

HeyGen peut-il produire des vidéos explicatives animées pour le marketing et les réseaux sociaux ?

Absolument ! HeyGen excelle dans la création de vidéos explicatives animées dynamiques parfaites pour les vidéos marketing et le contenu des réseaux sociaux. Vous pouvez tirer parti de nos avatars AI et de notre générateur de voix AI avancé pour créer des visuels et des voix off captivants qui retiennent l'attention de votre audience.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour la création vidéo professionnelle ?

HeyGen se distingue par ses capacités AI robustes, y compris un générateur de voix AI sophistiqué et des avatars AI personnalisables. Ces fonctionnalités, combinées à un éditeur glisser-déposer et à des modèles étendus, offrent une plateforme complète pour la production vidéo de haute qualité.

HeyGen est-il adapté pour créer des démonstrations de produits et des vidéos de formation ?

Oui, HeyGen est un excellent outil pour créer facilement des démonstrations de produits professionnelles et des vidéos de formation. Son design intuitif soutient une création texte-en-vidéo efficace, vous permettant de développer rapidement un contenu clair et percutant pour votre audience.

