Créez des Vidéos Engagantes avec Notre Générateur de Vidéos Explicatives

Concevez facilement des vidéos explicatives de produits captivantes. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à votre script, assurant une communication claire sans expertise en design.

Créez une vidéo de 60 secondes ciblant les entrepreneurs technophiles, montrant comment un générateur de vidéos AI peut simplifier la création de contenu. Le style visuel doit être moderne et élégant, avec des coupes rapides et des graphismes animés professionnels, complétés par une voix off énergique et confiante. Mettez en avant la facilité de transformer le texte en vidéo à partir d'un script et d'utiliser divers avatars AI pour donner vie aux idées sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une démonstration de produit de 90 secondes pour les responsables marketing, illustrant une nouvelle fonctionnalité logicielle. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et engageant avec un mélange de supports réalistes de la bibliothèque multimédia et d'enregistrements d'écran nets, accompagnés d'une voix off amicale et informative. Soulignez l'efficacité de l'utilisation de modèles et de scènes préconçus pour créer des vidéos explicatives de produits convaincantes sans montage intensif.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative animée d'une minute à destination des éducateurs et formateurs d'entreprise, simplifiant un concept complexe dans un format facilement assimilable. Le style visuel doit être lumineux, accueillant et axé sur les personnages, avec une voix off calme et articulée. Montrez comment la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques améliorent la communication claire et l'accessibilité pour des environnements d'apprentissage diversifiés.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel technique détaillé de 2 minutes pour les développeurs et chefs de projet techniques, démontrant une nouvelle intégration API. Le style visuel doit être clair, instructif et axé sur les actions à l'écran avec une voix off claire et étape par étape. Illustrez la flexibilité du redimensionnement et des exportations de ratio d'aspect pour diverses plateformes et l'utilisation d'avatars AI pour introduire les sections techniques clés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Publicitaires Explicatives

Créez des vidéos publicitaires explicatives engageantes avec des avatars AI et des outils d'édition puissants, simplifiant votre stratégie marketing pour une communication claire.

1
Step 1
Créez Votre Projet à Partir d'un Modèle
Commencez votre vidéo publicitaire explicative en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles professionnels, conçus pour vous lancer rapidement.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Script
Choisissez un avatar AI pour présenter votre message et collez votre script. Notre AI générera automatiquement le contenu vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez votre vidéo avec des voix off générées et des sous-titres ajoutés automatiquement, assurant une communication claire à votre audience.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo MP4
Finalisez votre vidéo publicitaire explicative et exportez-la en tant que fichier vidéo MP4 de haute qualité, prête à être utilisée immédiatement dans votre stratégie marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Développez des vidéos AI convaincantes pour communiquer clairement le succès client et renforcer la crédibilité de votre produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos en tant que générateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de produire du contenu de haute qualité sans avoir besoin de compétences en montage approfondies. Son outil en ligne intuitif simplifie le processus, rendant facile la création de vidéos explicatives convaincantes pour une communication claire.

HeyGen peut-il personnaliser des vidéos explicatives animées avec une marque spécifique ?

Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser vos vidéos explicatives animées en utilisant une large gamme de modèles et divers avatars AI. Vous pouvez facilement appliquer vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir un message cohérent.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que la génération de voix off alimentée par AI et les sous-titres automatiques, améliorant l'accessibilité et la portée de votre contenu. La plateforme prend en charge la conversion texte-en-vidéo sans faille et offre une bibliothèque multimédia complète avec des vidéos de stock, garantissant des sorties vidéo MP4 de haute qualité.

HeyGen est-il un outil efficace pour diverses vidéos explicatives de produits ?

Oui, HeyGen est très efficace pour créer diverses vidéos explicatives de produits, ce qui en fait un atout précieux pour votre stratégie marketing. Avec des outils intuitifs de glisser-déposer et une riche sélection de modèles, ce générateur de vidéos AI vous aide à produire rapidement du contenu engageant.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo