Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de mise à jour de formation sur la conformité de 90 secondes pour tous les employés de l'entreprise, en se concentrant sur les récents changements de politique concernant la confidentialité des données. Cette vidéo doit être directe et informative, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir l'exactitude et en incluant des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité pour un large public interne. Le style visuel doit incorporer des graphiques propres et professionnels.
Exemple de Prompt 2
Produisez un module de formation technique de 2 minutes pour démontrer une nouvelle fonctionnalité dans une application logicielle, ciblant spécifiquement les professionnels de l'informatique et les développeurs. Le style visuel et audio doit être précis et détaillé, incorporant des enregistrements d'écran et une narration claire. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour offrir une formation localisée dans plusieurs langues et assurez le redimensionnement et l'exportation des formats pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 45 secondes de conseils rapides montrant comment utiliser efficacement les modèles et les scènes dans un générateur de vidéos AI pour le contenu marketing. Cette suggestion est destinée aux équipes marketing et aux créateurs de contenu cherchant à rationaliser leur flux de travail. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et engageant avec des montages rapides, démontrant efficacement l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen et exploitant sa bibliothèque de médias/stock pour des visuels attrayants.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation par Expérimentation

Transformez vos scripts en vidéos de formation engageantes avec un Générateur de Vidéos AI, simplifiant la création de contenu pour l'apprentissage et le développement.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Collez votre contenu d'apprentissage, et le Générateur de Vidéos AI le transformera en un script texte-à-vidéo prêt à produire.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour narrer votre vidéo de formation, donnant vie à votre contenu.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels
Utilisez divers modèles et scènes pour compléter visuellement votre matériel de formation, le rendant plus dynamique et engageant.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Générez vos vidéos de formation complètes, optimisées pour diverses plateformes et prêtes pour l'apprentissage et le développement de votre audience.

Cas d'Utilisation

Produire Rapidement des Clips Éducatifs Diversifiés

Créez rapidement des clips vidéo courts et percutants pour divers scénarios de formation, parfaits pour le micro-apprentissage ou l'itération rapide de contenu.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?

Le puissant Générateur de Vidéos AI de HeyGen transforme les scripts textuels en vidéos engageantes avec des Avatars AI réalistes et des voix off AI. Ce processus simplifié minimise le besoin d'outils de montage vidéo traditionnels, permettant une production rapide de contenu pour l'apprentissage et le développement.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos de formation complètes ?

Absolument, HeyGen est idéal pour développer des vidéos de formation de haute qualité et du contenu éducatif pour diverses initiatives d'apprentissage et de développement. Vous pouvez exploiter des modèles personnalisables pour produire rapidement des supports pour l'intégration et les RH, la formation technique ou la formation à la conformité.

Quelles capacités avancées HeyGen offre-t-il pour la personnalisation et la diffusion de vidéos ?

HeyGen offre des capacités robustes pour personnaliser vos vidéos AI, y compris un support étendu de bibliothèque de médias/stock, des contrôles de marque, et un redimensionnement flexible des formats. Ces fonctionnalités garantissent que votre contenu est soigné et optimisé pour diverses plateformes ou exigences de projet spécifiques.

Quelles applications commerciales bénéficient le plus des capacités vidéo AI de HeyGen ?

Les capacités vidéo AI de HeyGen bénéficient considérablement à diverses applications commerciales, de la création de contenu dynamique pour l'activation des ventes et de vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux à des supports essentiels pour l'intégration et les RH. Son efficacité aide les organisations à rapidement étendre leurs efforts de communication vidéo.

