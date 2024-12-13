Créateur de Vidéos de Formation Expérientielle : Stimulez l'Apprentissage

Transformez l'apprentissage de votre équipe avec des vidéos de formation engageantes, rapidement créées à l'aide d'avatars AI et de fonctionnalités d'édition intuitives.

Exemple de Prompt 1
Imaginez créer une vidéo pédagogique de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, abordant spécifiquement 'comment réaliser une vidéo de formation' efficacement. Cette vidéo devrait adopter une approche visuelle amicale et étape par étape, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour simplifier les processus complexes et renforcer la confiance dans la création de vidéos.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo explicative dynamique de 30 secondes est nécessaire pour les formateurs d'entreprise, présentant les avantages d'une nouvelle mise à jour logicielle. Elle doit présenter une esthétique élégante et professionnelle, utilisant un avatar AI pour présenter les fonctionnalités clés de manière concise et engageante, améliorant la compréhension et la rétention.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de démonstration de produit concise de 90 secondes pour les équipes marketing, ciblant les clients ayant besoin d'un aperçu rapide d'une fonctionnalité complexe. Employez un style visuellement riche avec un soutien médiatique/stock abondant pour assurer la clarté et l'accessibilité dans un environnement virtuel animé.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation Expérientielle

Transformez rapidement des matériaux de formation complexes en expériences vidéo engageantes et interactives qui captivent les apprenants et renforcent la rétention des connaissances.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Base
Commencez par générer un script avec le rédacteur de scripts AI ou sélectionnez parmi des modèles personnalisables pour esquisser le récit de votre vidéo de formation expérientielle.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels Engagés
Donnez vie à votre formation en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu, ou améliorez les scènes avec des visuels captivants de la bibliothèque multimédia.
3
Step 3
Appliquez une Finition Professionnelle
Améliorez votre vidéo avec des voix off au son naturel et maintenez la cohérence de la marque en appliquant vos logos et couleurs grâce aux contrôles de branding.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation expérientielle et exportez-la dans divers ratios d'aspect, prête pour un partage fluide sur n'importe quelle plateforme pour atteindre votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Maximisez l'Engagement et la Rétention des Apprenants

Exploitez les outils vidéo AI pour créer des vidéos de formation engageantes qui captivent les apprenants et améliorent significativement la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos de formation complet ?

HeyGen est une plateforme puissante de création de vidéos AI conçue pour vous aider à créer des vidéos de formation efficacement. Elle offre des modèles personnalisables et une bibliothèque multimédia robuste, facilitant la production de vidéos de formation engageantes pour tout type d'objectif.

HeyGen utilise-t-il l'AI pour améliorer les vidéos de formation ?

Oui, HeyGen exploite des outils vidéo AI avancés comme les avatars AI et la synthèse vocale AI pour donner vie à votre contenu. Cela vous permet de générer des voix off professionnelles et des visuels dynamiques sans avoir besoin de configurations de production complexes.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour mes vidéos de formation ?

HeyGen vous offre des fonctionnalités complètes de contrôle de marque pour maintenir la cohérence à travers vos vidéos de formation. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées grâce à notre interface d'édition par glisser-déposer pour garantir que chaque vidéo reflète l'identité de votre entreprise.

Puis-je facilement créer des vidéos de formation à partir de scripts avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen simplifie la création de vidéos de formation en vous permettant de transformer directement des scripts en vidéos. Notre plateforme inclut un rédacteur de scripts AI pour assister dans la génération de contenu et le support pour divers ratios d'aspect pour différentes plateformes.

