Créez une vidéo d'une minute démontrant comment un générateur de vidéos d'actualités par IA peut rationaliser la production pour les rédactions. Ciblez les professionnels de l'information et les éditeurs techniques avec un style visuel propre et professionnel et une voix off autoritaire. Mettez en avant la facilité d'utilisation avec la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script et la polyvalence des avatars IA pour présenter un contenu diversifié.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Une vidéo dynamique de 45 secondes est nécessaire pour produire rapidement des vidéos d'actualités de dernière minute pour les journalistes et les créateurs de contenu. Le style visuel et audio doit être urgent et percutant, avec une voix off claire et concise. Montrez à quelle vitesse les mises à jour critiques peuvent être partagées en utilisant les Modèles et scènes intégrés et en garantissant l'accessibilité avec des Sous-titres/captions automatiques.
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes présentant les capacités d'un créateur de vidéos d'actualités pour les entreprises mondiales et les équipes marketing. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et diversifiée avec une voix off multilingue et engageante. Mettez en avant la puissance de la génération de voix off pour différentes langues et le redimensionnement et l'exportation flexibles des formats d'image pour diverses plateformes.
Imaginez une vidéo didactique de 2 minutes conçue pour les créateurs de vidéos en herbe et les propriétaires de petites entreprises, en se concentrant sur l'utilisation pratique d'un créateur de vidéos complet. Le style visuel doit être éducatif et étape par étape, avec une voix calme et informative guidant les utilisateurs tout au long du processus. Illustrez comment les utilisateurs peuvent enrichir facilement leur contenu en utilisant la bibliothèque de médias/stock et créer efficacement des scripts pour les segments vidéo avec Texte-en-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'actualités

Produisez sans effort des vidéos d'actualités professionnelles et des reportages captivants avec les outils puissants d'IA de HeyGen, simplifiant votre création de contenu pour une portée plus large.

Générez votre script d'actualités
Transformez vos mises à jour ou rapports d'actualités en scripts vidéo dynamiques grâce à la puissante fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script de HeyGen. Il vous suffit d'entrer votre texte, et notre IA le préparera pour une narration visuelle, rendant la création de contenu de créateur de vidéos d'actualités fluide.
Sélectionnez votre avatar IA et votre scène
Personnalisez votre diffusion d'actualités en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes pour présenter votre histoire. Améliorez l'attrait visuel en sélectionnant une scène ou un modèle adapté de notre bibliothèque, garantissant que votre contenu de créateur de vidéos d'actualités soit engageant et professionnel.
Ajoutez des sous-titres professionnels
Améliorez l'accessibilité et l'engagement des spectateurs pour vos vidéos d'actualités de dernière minute en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions précis. HeyGen transcrit votre contenu vidéo en temps réel, rendant votre message clair et accessible à tous les publics, essentiel pour un générateur de vidéos d'actualités par IA.
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre projet de créateur de vidéos d'actualités en l'exportant dans divers formats d'image optimisés pour différentes plateformes. Partagez votre contenu de générateur de vidéos d'actualités par IA de haute qualité sur les réseaux sociaux ou intégrez-le facilement dans votre flux de travail de rédaction.

Explications éducatives d'actualités

Développez des vidéos explicatives claires et engageantes alimentées par l'IA pour simplifier des sujets d'actualités complexes pour une compréhension plus large.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'actualités avec l'IA ?

HeyGen vous permet de générer des vidéos d'actualités efficacement grâce à ses fonctionnalités avancées d'IA. Vous pouvez utiliser des avatars IA réalistes et convertir des scripts en contenu vidéo captivant avec des voix off professionnelles, faisant de HeyGen un générateur de vidéos d'actualités par IA innovant.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour une production rapide de vidéos d'actualités ?

HeyGen offre une suite complète d'outils, y compris une large gamme de modèles et un éditeur glisser-déposer convivial, pour rationaliser votre flux de travail de création de vidéos d'actualités. Cela permet une création rapide et prépare le contenu pour une publication fluide sur les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il ajouter automatiquement des sous-titres à mes vidéos d'actualités de dernière minute ?

Absolument. HeyGen dispose d'une fonctionnalité de sous-titrage automatique par IA, qui inclut la transcription en temps réel, pour générer automatiquement des sous-titres précis pour vos vidéos d'actualités de dernière minute. Cela améliore l'accessibilité et l'engagement de votre audience.

Comment HeyGen peut-il aider à personnaliser le contenu vidéo pour des audiences diversifiées ?

HeyGen permet une personnalisation robuste du contenu grâce à des avatars IA personnalisables et une variété de voix IA, vous permettant d'adapter vos projets de créateur de vidéos d'actualités pour des publics spécifiques. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque pour maintenir une identité visuelle cohérente.

