Créez une vidéo de prévisualisation d'exposition de 45 secondes en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen, destinée aux amateurs d'art et aux participants d'événements culturels, présentant une exposition de galerie à venir avec un style visuel élégant et une bande sonore instrumentale sophistiquée, complétée par une voix off claire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de prévisualisation dynamique de 30 secondes pour une nouvelle exposition technologique, ciblant les professionnels de l'industrie technologique et les investisseurs potentiels, avec une esthétique visuelle futuriste et une bande sonore électronique entraînante, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les innovations clés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo marketing de 60 secondes pour promouvoir un stand de salon professionnel B2B, s'adressant directement aux propriétaires d'entreprises et aux responsables marketing, en employant un style visuel professionnel et épuré et une voix off informative générée par la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, pour expliquer rapidement les avantages du produit.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo courte de 20 secondes en tant que prévisualisation d'exposition pour un musée historique, engageant les étudiants et les familles avec un style visuel chaleureux et accueillant et une narration enthousiaste, en assurant l'accessibilité grâce aux sous-titres/captions de HeyGen.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Prévisualisation d'Exposition

Créez facilement des vidéos de prévisualisation d'exposition captivantes avec notre plateforme alimentée par l'AI. Concevez des présentations visuelles époustouflantes qui impressionnent votre public et mettent en valeur votre travail.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer le récit de votre exposition dans notre éditeur. Utilisez notre fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir du script" pour transformer instantanément vos idées en une ébauche vidéo dynamique, en utilisant la "création de texte-à-vidéo" pour plus d'efficacité.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une riche bibliothèque de "Modèles & scènes" conçus pour compléter parfaitement votre exposition. Nos "modèles vidéo" variés vous permettent de personnaliser chaque élément pour correspondre à votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Améliorez votre vidéo avec nos "avatars AI" réalistes. Sélectionnez un "avatar AI" pour présenter des informations, guider les spectateurs à travers votre exposition et ajouter une touche professionnelle et humaine.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre création avec le "créateur de vidéos de prévisualisation d'exposition" et exportez votre "vidéo haute résolution". Utilisez notre fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes.

Inspirez les Audiences avec des Teasers de Prévisualisation Motivants

Générez des teasers vidéo inspirants et motivants qui suscitent l'excitation et incitent les audiences à assister à votre prochaine exposition ou événement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il agir comme un puissant créateur de vidéos de prévisualisation d'exposition ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de prévisualisation d'exposition époustouflantes en utilisant la création vidéo alimentée par l'AI. Avec une large gamme de modèles personnalisables, vous pouvez rapidement concevoir un contenu captivant qui attire l'attention et transmet efficacement votre message.

Quelles capacités innovantes d'AI HeyGen apporte-t-il à la création vidéo ?

HeyGen révolutionne la création vidéo avec des fonctionnalités vidéo avancées alimentées par l'AI, y compris des avatars AI réalistes qui peuvent présenter votre contenu. Il vous suffit d'entrer votre script pour une création de texte-à-vidéo fluide, complétée par une génération de voix off naturelle, faisant de HeyGen un agent vidéo AI intelligent.

HeyGen simplifie-t-il la production de diverses vidéos marketing ?

Absolument, HeyGen est conçu pour simplifier la production de diverses vidéos marketing, vidéos explicatives et vidéos pour les réseaux sociaux. Son éditeur intuitif de glisser-déposer permet un assemblage rapide de vidéos courtes, garantissant que votre contenu marketing est toujours captivant et conforme à votre marque.

Est-il possible de personnaliser entièrement mes projets vidéo dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de vastes options de personnalisation grâce à ses modèles personnalisables et ses contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez également ajouter des sous-titres/captions et exporter votre vidéo finale en haute résolution pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre marque.

