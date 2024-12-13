Créez des vidéos impressionnantes avec le créateur de vidéos de démonstration d'exercices

Profitez d'avatars d'intelligence artificielle pour des vidéos de marketing de fitness personnalisées qui captivent votre audience et augmentent l'engagement.

619/2000

Explorer des exemples

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

un collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociauxun collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociaux

Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Indication 1
Dans cette vidéo de marketing fitness de 60 secondes, tirez parti de la fonction de texte en vidéo à partir du script de HeyGen pour créer un récit captivant qui met en avant les avantages de votre programme de fitness. Conçue pour les propriétaires de salles de sport et les influenceurs du fitness, cette vidéo combinera des images élégantes avec une voix off motivante pour captiver votre public. Avec le soutien de la bibliothèque de médias de HeyGen, vous pourrez facilement intégrer des séquences de stock de haute qualité pour renforcer votre message.
Indication 2
Montre ton expérience en entraînement avec une vidéo de 30 secondes conçue pour l'optimisation sur les réseaux sociaux. En utilisant les avatars d'intelligence artificielle de HeyGen, crée une expérience personnalisée et engageante qui résonne avec tes abonnés. Cette vidéo est parfaite pour les entraîneurs de fitness qui veulent démontrer des exercices avec précision et style. L'inclusion de sous-titres assure l'accessibilité et une portée plus large, la transformant en un outil précieux pour la distribution de contenu.
Indication 3
Développez un tutoriel complet de 90 secondes sur un éditeur de vidéos d'entraînement, en utilisant la fonction de redimensionnement du rapport d'aspect et les exportations de HeyGen. Ce guide technique est destiné aux créateurs de vidéos débutants et aux professionnels du fitness qui souhaitent maîtriser l'art du montage vidéo. Le tutoriel comprendra des instructions claires et étape par étape, accompagnées de démonstrations visuelles, assurant que les spectateurs puissent facilement suivre et appliquer les techniques à leurs propres projets.
step previewstep preview
Copier le message
step previewstep preview
Colle dans la zone de création
step previewstep preview
Regarde comment ta vidéo prend vie
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste votre Agent Vidéo IA au travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et But

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment fonctionne un créateur de vidéos de démonstration d'exercices

Créez des vidéos de fitness attrayantes et professionnelles sans effort avec notre plateforme alimentée par l'IA.

1
Step 1
Crée ton scénario
Commencez par rédiger un script clair et concis pour votre démonstration d'exercice. Utilisez notre fonction de texte en vidéo pour transformer votre script en une vidéo dynamique de manière fluide.
2
Step 2
Choisis un modèle de vidéo
Choisissez parmi une variété de modèles vidéo conçus spécifiquement pour le contenu de fitness. Ces modèles vous aident à conserver une apparence professionnelle tout au long de votre vidéo.
3
Step 3
Ajouter des avatars IA
Améliorez votre vidéo avec des avatars d'intelligence artificielle capables de démontrer des exercices avec précision. Cette fonction vous permet de présenter des entraînements sans avoir besoin d'un modèle en direct.
4
Step 4
Exporter et partager
Une fois que votre vidéo est prête, exportez-la dans le format d'aspect souhaité pour une visualisation optimale sur les plateformes de réseaux sociaux. Partagez facilement votre contenu de fitness attrayant.

Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de vidéos de démonstration d'exercices avec sa plateforme propulsée par l'intelligence artificielle, offrant aux professionnels du fitness un moyen fluide de produire du contenu d'entraînement engageant et personnalisé. En tirant parti du montage vidéo avancé et de l'optimisation pour les réseaux sociaux, HeyGen assure que vos vidéos de marketing fitness atteignent et captivent efficacement votre audience.

Inspire avec des vidéos motivantes

.

Craft inspiring fitness videos that uplift and motivate audiences, driving them towards their fitness goals.

background image

Questions Fréquentes

Comment HeyGen peut améliorer mes vidéos de marketing de fitness ?

HeyGen propose des outils de création de vidéos alimentés par l'IA qui vous permettent de créer facilement des vidéos de marketing de fitness attrayantes. Utilisez des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour vous assurer que votre contenu se démarque.

Quelles fonctions HeyGen offre-t-il pour l'édition de vidéos d'entraînement ?

L'éditeur de vidéos de formation HeyGen inclut des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, la génération de voix off et le redimensionnement du rapport d'aspect, facilitant la création de vidéos de qualité professionnelle.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation personnalisées ?

Oui, HeyGen prend en charge la personnalisation dynamique, ce qui vous permet d'adapter des vidéos de formation à des audiences spécifiques en utilisant des avatars IA et des scènes personnalisables.

Pourquoi choisir HeyGen pour la création de vidéos de démonstration d'exercices ?

HeyGen est une plateforme alimentée par l'IA qui simplifie la création de vidéos de démonstration d'exercices avec sa vaste bibliothèque de médias, des modèles de vidéo et une optimisation parfaite pour les réseaux sociaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo