Créez une vidéo de bienvenue exécutive d'une minute, chaleureuse et professionnelle, en utilisant un avatar AI réaliste pour accueillir les nouveaux cadres. Le style visuel doit être soigné et accueillant, avec une subtile marque d'entreprise, tandis que l'audio doit être clair et assuré, délivré par l'avatar AI. Cette vidéo démontre comment un générateur de vidéos de bienvenue exécutive peut personnaliser les introductions initiales, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre un message cohérent et engageant à chaque nouveau membre de l'équipe.

