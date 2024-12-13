Créateur de Vidéos de Mise à Jour Exécutive : Simplifiez les Comms Internes

Créez facilement des mises à jour exécutives engageantes. Utilisez les avatars AI pour transmettre votre message de manière professionnelle, économisant temps et ressources.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo courte et engageante de 30 secondes pour les chefs d'équipe et les chefs de projet, fournissant un résumé rapide d'une étape critique du projet. Le style visuel doit être dynamique avec une musique de fond entraînante, incorporant des superpositions de texte animées et des graphiques vibrants pour maintenir l'attention. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir du script pour générer rapidement la voix off et les visuels directement à partir de votre brief écrit, simplifiant ainsi le processus de création de vidéos d'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 45 secondes pour une annonce à l'échelle de l'entreprise concernant un changement organisationnel important. Le style visuel et audio doit être rassurant et professionnel, avec des infographies modernes et faciles à comprendre et une voix calme et autoritaire. Profitez des modèles et des scènes de HeyGen pour assembler rapidement une expérience de création de vidéos de mise à jour exécutive de haute qualité sans nécessiter de compétences en montage approfondies, facilitant des mises à jour exécutives fluides.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo convaincante de 75 secondes célébrant une réalisation significative de l'entreprise, destinée aux partenaires externes et aux investisseurs. Le style visuel doit être soigné et festif, avec des séquences d'archives percutantes montrant le succès, accompagnées d'une bande sonore inspirante et d'une narration claire. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et renforcer les messages clés, faisant de cet outil de création vidéo AI un outil efficace pour la création et la communication de vidéos critiques.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour Exécutive

Créez facilement des mises à jour exécutives professionnelles et percutantes, en utilisant des outils alimentés par l'AI pour simplifier vos communications internes sans nécessiter de compétences en montage.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Collez votre script de mise à jour exécutive dans l'éditeur. Notre plateforme convertira votre texte en une vidéo dynamique, prête pour une personnalisation supplémentaire.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre message. Vous pouvez également télécharger votre propre double numérique pour une touche personnalisée.
3
Step 3
Personnalisez avec Votre Marque
Améliorez votre mise à jour exécutive en appliquant des modèles professionnels, en ajoutant le logo de votre entreprise et en incorporant des couleurs spécifiques à votre marque pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Générez et Partagez
Examinez votre vidéo, puis générez-la avec des voix off professionnelles. Téléchargez et partagez facilement votre mise à jour exécutive de haute qualité sur tous les canaux de communication interne pertinents.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez les Mises à Jour Professionnelles

Produisez rapidement des mises à jour exécutives professionnelles et percutantes en quelques minutes, garantissant des communications internes claires et cohérentes avec l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos créatives ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos en transformant le texte en vidéos engageantes avec des avatars et des voix AI réalistes. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer et nos modèles préconçus permettent aux utilisateurs de produire facilement du contenu de haute qualité sans avoir besoin de compétences en montage approfondies.

Puis-je utiliser des avatars AI pour personnaliser mes vidéos d'entreprise ?

Absolument. HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI qui peuvent être personnalisés pour transmettre votre message, rendant votre expérience de création de vidéos d'entreprise très personnelle et percutante. Cette fonctionnalité est parfaite pour les vidéos d'intégration, le contenu marketing et les communications internes, améliorant l'engagement du public sur diverses plateformes comme les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qui rend HeyGen accessible à tous en tant que créateur de vidéos AI ?

HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos AI facile à utiliser, permettant à quiconque de créer des vidéos professionnelles sans expertise préalable en montage. Avec des capacités telles que la conversion de texte en vidéo et la génération automatique de voix off, HeyGen garantit que la production de vidéos de haute qualité est efficace et accessible, ce qui peut potentiellement entraîner des économies par rapport aux méthodes traditionnelles.

HeyGen propose-t-il des solutions pour les mises à jour exécutives et les communications internes ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de mise à jour exécutive idéal qui simplifie la production de messages percutants. Il simplifie la création de contenu engageant pour les communications internes et les mises à jour exécutives, en utilisant des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo et des modèles personnalisables pour garantir clarté et professionnalisme.

