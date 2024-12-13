Générateur de Vidéos de Mise à Jour Exécutive : Simplifiez vos Communications

Produisez sans effort des mises à jour exécutives professionnelles avec des avatars AI engageants pour améliorer vos communications internes.

Imaginez une vidéo de mise à jour exécutive de 45 secondes conçue pour les parties prenantes externes et les investisseurs, offrant un aperçu concis des performances trimestrielles. Cette vidéo exige un style visuel et audio soigné et digne de confiance, avec des points de données clairs et une voix off assurée. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter la mise à jour, garantissant une communication professionnelle avec les parties prenantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les employés internes de tous les départements, créez une vidéo de communication de 60 secondes qui célèbre les récentes réussites de l'entreprise et expose les priorités stratégiques. Le style visuel doit être dynamique et motivant avec des graphismes modernes, construit efficacement en utilisant les modèles et scènes de HeyGen. Il est crucial d'inclure des sous-titres pour rendre ces mises à jour vidéo engageantes accessibles à tous.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo professionnelle de 30 secondes est nécessaire pour les membres du conseil d'administration et la haute direction, détaillant une décision stratégique critique. Cela nécessite un style visuel net et axé sur les données, intégrant des graphiques et des statistiques pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Exploitez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer le récit autoritaire, formant un modèle de vidéos de mise à jour du PDG percutant.
Exemple de Prompt 3
En utilisant un générateur de vidéos AI, développez une vidéo de communication d'entreprise de 90 secondes destinée aux partenaires potentiels et aux analystes du secteur pour présenter une nouvelle initiative à l'échelle de l'entreprise. L'esthétique souhaitée est élégante, informative et tournée vers l'avenir, mettant l'accent sur l'innovation et la croissance. Assurez-vous que la génération de la voix off est articulée et professionnelle, et utilisez pleinement le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour optimiser la vidéo pour divers canaux de distribution.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Mise à Jour Exécutive

Générez des vidéos de mise à jour exécutive professionnelles et engageantes avec des avatars AI et du texte-à-vidéo, simplifiant ainsi votre communication avec les parties prenantes sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Mise à Jour Exécutive
Commencez par sélectionner un modèle professionnel dans notre bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes conçus pour des communications exécutives percutantes, ou collez votre script pour convertir instantanément le texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message, assurant une présence à l'écran cohérente et professionnelle qui résonne avec vos parties prenantes internes ou externes.
3
Step 3
Appliquez l'Identité de Marque et les Améliorations
Appliquez l'identité de votre marque en intégrant des logos et des couleurs d'entreprise à l'aide de nos contrôles de marque intuitifs. Assurez-vous que votre message s'aligne parfaitement avec votre image et vos directives d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre mise à jour exécutive en l'exportant dans le rapport d'aspect et la qualité souhaités. Partagez votre vidéo AI professionnelle sur diverses plateformes pour une communication percutante avec les parties prenantes et une portée étendue.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Informez avec des Présentations Vidéo Professionnelles

.

Créez des vidéos AI professionnelles convaincantes pour transmettre efficacement la vision, la stratégie et les informations critiques, inspirant la confiance parmi les parties prenantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de mise à jour exécutive ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI, simplifiant la création de vidéos AI professionnelles pour les mises à jour exécutives et la communication avec les parties prenantes. En utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables, vous pouvez rapidement produire des mises à jour vidéo engageantes pour les communications internes.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace ?

HeyGen se distingue comme un puissant générateur de vidéos AI en transformant le texte en vidéo à l'aide d'avatars AI réalistes et d'une génération de voix off sophistiquée. Cette capacité permet aux utilisateurs de créer des vidéos AI professionnelles efficacement, soutenant diverses applications comme le marketing et les communications internes.

Les utilisateurs de HeyGen peuvent-ils personnaliser leurs vidéos AI professionnelles ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, afin de garantir que vos vidéos AI professionnelles s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également utiliser des modèles et une bibliothèque de médias pour personnaliser le contenu pour divers usages comme les réseaux sociaux et le marketing.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et la facilité d'utilisation dans la création de vidéos ?

HeyGen intègre des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques et une interface intuitive pour améliorer l'accessibilité et garantir la facilité d'utilisation pour tous les créateurs. Ce générateur de vidéos AI robuste prend également en charge divers rapports d'aspect et permet des options d'exportation vidéo faciles.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo