Imaginez une vidéo de mise à jour exécutive de 45 secondes conçue pour les parties prenantes externes et les investisseurs, offrant un aperçu concis des performances trimestrielles. Cette vidéo exige un style visuel et audio soigné et digne de confiance, avec des points de données clairs et une voix off assurée. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter la mise à jour, garantissant une communication professionnelle avec les parties prenantes.

Générer une Vidéo