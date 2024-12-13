Imaginez une "vidéo de résumé exécutif" captivante de 60 secondes conçue pour les fondateurs de startups présentant leur projet à des investisseurs en capital-risque, visant à distiller des plans d'affaires complexes en une présentation mémorable et percutante. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des infographies dynamiques pour mettre en avant les indicateurs clés, tandis que l'audio présente une voix off professionnelle et autoritaire générée par la capacité de génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo vise à capter l'attention et à transmettre des informations critiques de manière efficace, démontrant la puissance d'une communication concise pilotée par l'IA.

