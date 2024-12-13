Créateur de Vidéos de Messages Exécutifs : Créez des Vidéos AI Impactantes

Élevez vos communications internes avec des avatars AI, en créant des vidéos et messages de PDG convaincants qui résonnent rapidement et efficacement avec votre équipe.

Générez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour tous les employés, avec un message du PDG concernant une nouvelle initiative stratégique. Le style visuel doit être professionnel et corporatif, avec une livraison audio claire et autoritaire, et doit tirer parti de la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les points stratégiques clés pour une rétention maximale.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 45 secondes pour les clients et partenaires potentiels, annonçant le lancement d'un nouveau produit. La vidéo doit présenter un style visuel dynamique et engageant avec un ton audio positif et entraînant, et utiliser efficacement les avatars AI de HeyGen pour présenter une vidéo de PDG crédible et tournée vers l'avenir.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de 30 secondes destinée aux nouvelles recrues et aux membres de l'équipe existants, renforçant les valeurs fondamentales et la culture de l'entreprise. Adoptez un style visuel chaleureux et accueillant avec un ton audio amical, et utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour faciliter rapidement cette création vidéo percutante.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise de 50 secondes pour les actionnaires et investisseurs, détaillant les résultats trimestriels et les perspectives futures. La présentation visuelle doit être sérieuse et axée sur les données avec une livraison audio confiante et mesurée, utilisant efficacement la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer le rapport financier en vidéos de message de PDG professionnelles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Messages Exécutifs

Créez des messages exécutifs percutants avec AI. Transformez le texte en vidéos convaincantes en utilisant des avatars AI réalistes et un contrôle de branding complet pour des communications internes professionnelles.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar AI
Commencez par écrire ou coller votre script de message exécutif. Ensuite, choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre orateur, formant la base de votre vidéo convaincante.
2
Step 2
Appliquez Votre Identité de Marque
Assurez-vous que votre message s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre entreprise. Utilisez des contrôles de branding complets pour incorporer votre logo, les couleurs de votre marque et des polices personnalisées, rendant chaque vidéo distinctement vôtre.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Visuels
Donnez vie à votre script avec une génération de voix off au son naturel. Enrichissez davantage votre vidéo en ajoutant de la musique de fond pertinente, des séquences vidéo de la bibliothèque multimédia ou des téléchargements personnalisés pour une expérience visuelle dynamique.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Une fois votre vidéo de message exécutif parfaite, exportez-la facilement dans le format et la résolution souhaités. Votre vidéo professionnellement conçue est alors prête pour une distribution fluide à travers tous vos canaux de communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Mises à Jour Impactantes sur les Réseaux Sociaux

.

Créez rapidement des messages vidéo captivants pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'engager efficacement votre audience publique.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de messages de PDG ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de messages de PDG percutants en utilisant une technologie avancée de création de vidéos AI. Les dirigeants peuvent transformer leur message de texte en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI, ce qui rationalise considérablement la création de vidéos pour les communications internes.

Puis-je utiliser des avatars AI pour mes vidéos de messages exécutifs ?

Oui, HeyGen vous permet d'utiliser des avatars AI réalistes pour délivrer vos vidéos de messages exécutifs avec authenticité. Notre fonctionnalité de texte en vidéo transforme sans effort les scripts écrits en présentations vidéo dynamiques, avec une voix et des expressions naturelles.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour le contenu vidéo de PDG ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets pour s'assurer que chaque vidéo de PDG s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise. Intégrez facilement le logo de votre entreprise, les couleurs de votre marque et des polices personnalisées pour maintenir une cohérence de marque à travers toutes les vidéos de communications internes.

Pourquoi choisir HeyGen pour la création de vidéos exécutives ?

HeyGen est le principal créateur de vidéos de messages de PDG AI, permettant aux dirigeants de produire rapidement des vidéos de messages professionnels avec une efficacité et une qualité inégalées. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos, ce qui la rend idéale pour une communication à fort impact.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo