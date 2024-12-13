Générateur de Vidéos de Messages Exécutifs : Création Rapide de Vidéos AI

Diffusez des mises à jour exécutives puissantes en utilisant des avatars AI pour personnaliser les messages à grande échelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de leadership animée de 30 secondes pour les candidats potentiels, mettant en avant la culture et la vision de l'entreprise. La présentation visuelle doit être moderne et énergique, utilisant des couleurs vives et des transitions dynamiques, accompagnée d'une voix off enthousiaste et inspirante. Utilisez les divers modèles de vidéo de HeyGen pour créer rapidement une première impression engageante, transformant un simple script en une introduction captivante pour l'acquisition de talents.
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo de message exécutif de 60 secondes pour les investisseurs et partenaires externes, détaillant un récent jalon de l'entreprise ou une orientation stratégique. Cette communication d'entreprise cruciale doit inspirer confiance et sophistication, en incorporant des graphiques épurés et une voix off confiante et autoritaire. Assurez-vous que le message est universellement accessible en incluant des sous-titres, une fonctionnalité clé de HeyGen, pour une portée et une clarté maximales.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de remerciement exécutive concise de 20 secondes pour les clients clés, reconnaissant leur soutien ou leur fidélité récents. L'esthétique doit être personnelle et reconnaissante, employant un ton amical et accessible pour la voix off. Ce message court et percutant peut être rapidement créé en utilisant la capacité de texte à vidéo de HeyGen, permettant des messages personnalisés à grande échelle sans avoir besoin d'une équipe de production complète.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Messages Exécutifs

Créez sans effort des vidéos de messages de PDG professionnelles et des vidéos de leadership animées avec le puissant créateur de vidéos AI de HeyGen.

1
Step 1
Collez Votre Message
Collez votre script de message exécutif dans l'éditeur de texte à vidéo. Notre AI transformera votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre message de leadership, assurant une présentation professionnelle.
3
Step 3
Appliquez la Marque de l'Entreprise
Incorporez les éléments de marque de votre entreprise, tels que les logos et les couleurs, en utilisant nos contrôles de marque intuitifs pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Générez et Partagez
Générez votre vidéo AI finale, complète avec des sous-titres automatiques, et exportez-la facilement pour des communications internes ou un partage d'entreprise.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Échelle des Communications & Mises à Jour Exécutives

Créez et distribuez sans effort des mises à jour exécutives personnalisées et des annonces à l'échelle de l'entreprise à un public plus large à l'échelle mondiale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de messages exécutifs engageantes ?

HeyGen permet aux dirigeants de produire des vidéos de leadership animées de haute qualité en utilisant des avatars AI avancés et des contrôles de marque personnalisés. Cela permet une création facile de vidéos pour une communication d'entreprise percutante sans avoir besoin d'équipes de tournage traditionnelles.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les messages vidéo AI à grande échelle ?

Avec HeyGen, vous pouvez personnaliser vos messages vidéo AI en utilisant des avatars AI personnalisables, des voix off AI et en intégrant votre marque d'entreprise. Cela garantit que chaque message exécutif résonne de manière unique avec votre audience, idéal pour les communications internes ou les mises à jour pour les investisseurs.

Est-il facile de générer des vidéos de messages de PDG professionnelles avec HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie le processus de génération de vidéos de messages de PDG professionnelles grâce à sa plateforme intuitive de texte à vidéo et une large sélection de modèles de vidéo. Vous pouvez rapidement convertir des scripts en vidéos soignées avec des sous-titres automatiques, améliorant votre communication d'entreprise.

Comment HeyGen assure-t-il des avatars AI et des voix off de haute qualité pour la communication d'entreprise ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour générer des avatars AI réalistes et des voix off AI au son naturel directement à partir de votre script. Notre plateforme garantit une production de qualité professionnelle, soutenant vos communications internes et l'image de marque globale de votre entreprise.

