Générez une vidéo mémo exécutive d'une minute pour les professionnels des RH et tous les employés de l'entreprise, annonçant une mise à jour critique de la politique. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec un avatar AI présentant directement l'information, complété par des superpositions graphiques subtiles mettant en évidence les points clés de la politique. Le style audio nécessite une voix off claire, autoritaire mais accessible, peut-être avec une piste de fond douce et discrète. Cette communication interne alimentée par l'AI utilisera les avatars AI de HeyGen pour fournir des informations précises et engageantes pour les mises à jour de la politique RH.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez un briefing vidéo de 2 minutes pour les équipes de vente et les responsables régionaux, décrivant la nouvelle stratégie de vente du T3. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et engageant, intégrant des visualisations de données et des graphiques parfaitement intégrés avec un présentateur virtuel dans un cadre d'entreprise. L'audio doit comporter une voix off confiante et motivante. Cette vidéo de communication exécutive sera créée efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer un script détaillé en une présentation soignée, démontrant la puissance d'un générateur de vidéo AI pour les briefs de stratégie de vente critiques.
Imaginez une vidéo récapitulative de formation de 90 secondes conçue pour les chefs de projet et les nouvelles recrues, résumant les points clés du récent déploiement logiciel. Le style visuel doit être informatif et éducatif, utilisant les modèles de HeyGen et incorporant des enregistrements d'écran démontrant les fonctionnalités clés, soutenus par des points à puces concis. Une voix off instructive, calme et claire, est essentielle pour l'audio. De plus, la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen garantira l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs, agissant comme une solution de sous-titrage automatisée pour ce mémo d'entreprise important.
Développez une vidéo de mise à jour de la réussite client de 45 secondes destinée aux responsables de la réussite client et à la direction, mettant en évidence les récentes réalisations et défis. Le style visuel doit être propre, concis et de type rapport, avec un porte-parole virtuel professionnel et respectant des contrôles de marque stricts. L'audio doit consister en une voix off directe et professionnelle, privilégiant la livraison factuelle sans musique de fond distrayante. L'utilisation de la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation du format d'image de HeyGen permettra une adaptation rapide sur diverses plateformes internes, incarnant un générateur de vidéo mémo exécutive efficace pour les mises à jour de la réussite client.
Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo Mémo Exécutive

Transformez vos communications d'entreprise importantes en mémos vidéo engageants sans effort, assurant une diffusion claire et percutante à votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script de Mémo
Rédigez le contenu de votre mémo exécutif et saisissez-le directement. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script prépare instantanément votre message pour une diffusion visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Cela ajoute une touche professionnelle et humaine à votre mémo exécutif, améliorant l'engagement.
3
Step 3
Appliquez le Branding et le Style
Intégrez les contrôles de marque de votre entreprise, tels que les logos et les couleurs, pour garantir que votre mémo vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Mémo Vidéo
Une fois finalisé, générez votre mémo vidéo de haute qualité. Utilisez le redimensionnement et l'exportation du format d'image pour un partage fluide à travers divers canaux de communication interne.

Diffusez des Messages Exécutifs Engagés

Élevez les communications exécutives avec des messages vidéo percutants qui inspirent les employés et transmettent clairement la vision stratégique et les annonces importantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos mémo d'entreprise professionnelles en utilisant l'AI ?

HeyGen simplifie la génération de vidéos mémo exécutives en transformant directement le texte en vidéo de haute qualité grâce à des avatars AI avancés et des voix off AI. Cela permet aux utilisateurs de créer instantanément des vidéos de qualité professionnelle, améliorant considérablement la communication interne.

Quels contrôles de marque sont disponibles pour personnaliser les communications exécutives avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'incorporer des logos personnalisés, des couleurs de marque et des éléments visuels spécifiques dans leurs communications exécutives. Cela garantit que chaque mémo vidéo maintient une identité de marque cohérente à travers tous les messages internes et externes.

HeyGen peut-il générer des vidéos avec support multilingue et sous-titres automatisés pour la communication interne mondiale ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue complet et génère automatiquement des sous-titres et captions précis pour toutes vos vidéos. Cette fonctionnalité est cruciale pour une communication interne mondiale efficace et pour garantir l'accessibilité à des audiences diversifiées.

À quelle vitesse puis-je créer des vidéos de formation de haute qualité et des mises à jour d'entreprise en utilisant la plateforme de HeyGen ?

L'interface conviviale de HeyGen et sa vaste bibliothèque de modèles permettent la production rapide de vidéos de formation de haute qualité et de mises à jour d'entreprise. Vous pouvez générer rapidement du contenu vidéo engageant, économisant un temps précieux et des ressources tout en maintenant un standard professionnel.

