Générez une vidéo mémo exécutive d'une minute pour les professionnels des RH et tous les employés de l'entreprise, annonçant une mise à jour critique de la politique. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec un avatar AI présentant directement l'information, complété par des superpositions graphiques subtiles mettant en évidence les points clés de la politique. Le style audio nécessite une voix off claire, autoritaire mais accessible, peut-être avec une piste de fond douce et discrète. Cette communication interne alimentée par l'AI utilisera les avatars AI de HeyGen pour fournir des informations précises et engageantes pour les mises à jour de la politique RH.

